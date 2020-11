Járdaszakaszok felújításával válhat biztonságosabbá a gyalogos közlekedés Tatabányán

A megyeközpontban több felújítás is zajlik jelenleg. Több városrészben járdákat újítanak fel, parkolókat építenek.

A Gál lakótelepen, a 700-as házak előtt megkezdték a járda felújítását. Az aszfalt balesetveszélyes lett, ezért elbontották. A munkálatoknak köszönhetően két szakaszon válhat biztonságosabbá a gyalogosok közlekedése a tömbök között. A beruházás decemberben fejeződik be.

Hamarosan megújulhat az alsógallai vasútállomás Gál lakótelep felőli oldalán lévő parkoló, ahol vízátfolyások nehezítik a használatot. Köztéri bútorok és hulladékgyűjtők kihelyezését is tervezik a körzetben, és facsemetéket is ültetnek. Járdafelújítás zajlik Kertvárosban is, cserélik a Vitális utca egy szakaszának burkolatát. Emellett tervezik a városrészben parkolók kiépítését, játszóeszközök beszerzését, valamint a Szent György és Vitális út gyalogátkelőhelyének megújítását, emellett a Verebély út 14. közvilágításának fejlesztését is. A Petőfi és Verebély utca közötti kutyafuttató kialakítása már csak jövőre tud megvalósulni.

Megtudtuk azt is, hogy szilárd burkolatot kap a Turul Óvoda előtti murvás parkoló is. A meglévő szegélyeket elbontják, részleges pályaszerkezet-cserével, illetve új építésével, csapadékvíz-csatorna és víznyelőakna kiépítésével. A 320 négyzetméternyi aszfaltra felfestik a burkolatjeleket, a környezetében rendezik a zöldfelületet. A kivitelezés várhatóan december elején fejeződik be.