A japán szoftvermérnök csak a kocsi kocsitoló miatt utazik el hozzánk minden évben

Az már csak természetes, hogy a bő két évtizede életre hívott fesztivál a helyiek körében roppant népszerű, de évről évre tömegeket vonz a környező településekről is. Van azonban valaki, aki a fél világot átutazza, hogy részese lehessen a község legnépszerűbb éves programjának. Ő nem más, mint a japán Szuszumu Szaszabe, aki lakhelyéről, Tokióból indulva minden évben ellátogat a fesztiválra. Hogy egy japán úriember hogyan is kerül ide? Meséljen erről az érintett!

– Otthonomban egyszer egy járművekről szóló tévéműsort néztem, itt láttam először a kocsi szekeret. Már gyermekkorom óta érdekelt a különböző szavak eredete, így elkezdtem kutakodni a kocsi szó után is. Az angol „coach” kifejezésből indultam ki, így fedeztem fel, hogy ez a kifejezés nemcsak a kocsit, szekeret jelöli, hanem egy település nevével is összefügg. Ennek hatására elhatároztam, hogy ellátogatok a faluba – beszélt rendszeres látogatásainak okáról Szuszumu Szaszabe.

Az ötletet aztán tett követte és 2015-ben sor is került az első útra.

– Először a Kocsi Múzeumot szerettem volna meglátogatni. Tokióból indulva frankfurti átszállással, repülőgéppel érkeztem Budapestre. Innen Tatára vonatoztam, itt szálltam meg, majd némi útbaigazítást követően Kocsra buszoztam. Amikor odaértem, szakadt az eső, ráadásul a múzeum is zárva volt. Nagyon csalódott voltam, de találkoztam egy hölggyel az utcán, és ráköszöntem: „Jó napot!” Ezt a köszönést már otthon megtanultam – idézte fel, hozzátéve, hogy a hölgy tudott angolul, és elkísérte őt a polgármesteri hivatalba.

– A polgármester, Simon László úr nagy örömmel fogadott és megmutatták nekem a múzeumot. Boldog voltam, hogy láthattam a kocsi kocsit, nagy álmom vált valóra ezzel. A helyiek kedvessége annyira meghatott, hogy azóta is visszajárok, a tavalyi év kivételével, 2015 óta minden versenyen itt voltam. Sok embert megismertem már Kocson és úgy érzem, szeretettel fogadnak – mosolyodott el.

Szuszumu Szaszabe egyébként éveken keresztül Japán egyik vezető informatikai vállalatánál dolgozott szoftvermérnökként és projektmenedzserként. Nyugdíjba vonulása óta is aktív, Japánban és Európában több mint tíz éve tart előadásokat nemzetközi konferenciákon és egyetemeken.

Kocsitoló itt is és ott is

Kocson 1999-ben rendezték meg először a Nemzetközi Kocsitoló Fesztivált, amelyre rendszeresen érkeznek külföldi csapatok is. Idén a németországi Oberkochenből, az olaszországi Montebellunából, a szlovákiai Madarból, valamint Patból érkeztek versenyzők. Érdekesség, hogy Montebellunában idén 30. alkalommal rendezték meg a Palio elnevezésű kocsitoló vándorversenyt. A Velencétől 80 kilométerre fekvő, Koccsal testvértelepülési kapcsolatot ápoló város versenyének története a helyi piachoz kapcsolódik. Annak idején az kapta a legjobb helyet a vásárban, aki a leghamarabb tolta fel a kocsiját a piacra és foglalta el a magának leginkább kedvező pozíciót. A montebellunai megmérettetésen a kocsiak is rendszeresen részt vesznek. Először 1998-ban indultak, innen származik a kocsi kocsitoló ötlete.