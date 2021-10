Jakabos Zsuzsa gyönyörű sellőként csábította a vízbe Szakács Gergőt

Egy nap alatt több mint 130 ezren nézték meg a Follow The Flow új klipjét, amiben az olimpikon úszó, Jakabos Zsuzsa is szerepel.

Ezt ne hagyja ki! Dömötör Csaba: a kirakatarcok mögött a régiek áhítoznak a hatalomért

A tatabányai Fura Csével, valamint BLR-rel és Szakács Gergővel sikert sikerre halmozó Follow The Flow a Nekem ne című dallal és klippel a feltétel nélküli szeretetet szerette volna megjeleníteni, miközben a nyári hangulatot is igyekeztek visszahozni. Szakács Gergő elárulta, hogy nem vállalt még be ennyi dolgot egy klipért sem: elektromos jet-skin 50 kilométer/órával ment, ráadásul életében először ült ilyenen, ruhában ugrott a 18 fokos Balatonba, és komoly súlyokkal tartották a víz alatt az uszodai forgatásokon. A klipben szerepel az úszó Jakabos Zsuzsa is, sellőt alakítva.

– Remélhetőleg mindenki életében van olyan személy, akivel kapcsolatban úgy érez, hogy örökké szeretni fogja, történjen bármi. Sodorja őket messzire az élet, amikor újra találkoznak, elég csak egymásra nézniük, lángra lobban a lelkük, és ugyanott folytatják, ahol abbahagyták – fogalmazott Szakács Gergő.

A Follow The Flow izgalmas időszakot zárt a klip megjelenése előtt: kiadták új lemezüket, kétszer is óriási show-t csináltak a Budapest Park színpadán, minden fesztiválon megtáncoltatták a közönséget, most pedig készülnek december 18-i, klubkoncertjükre, ami az Akváriumban lesz.