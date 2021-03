Itt a nagy magyar-magyar szótár: 150-féleképpen a ne menj sehova

Az aktuális szigorítások apropóján lepororoltuk és kiegészítítettük korábbi #maradjotthon szótárunkat, mert egy nyelven se lehet ennyiféleképpen elmondani, hogy ne menj sehova.

Gulyás Gergely komoly szigorításokat jelentett be a csütörtöki kormányinfón, a romló járványügyi adatok miatt. A harmadik hullám erősödése miatt, csökkentve a kontaktok számát, többek között arról döntött a kormány, hogy március 8-tól április 7-ig az óvodákat és iskolákat bezárják, az üzleteket pedig március 22-ig bezárják. Az élelmiszerboltok, a patikák nyitva maradnak és a benzinkutak is. Ugyanebben az időintervallumban minden szolgáltatás szünetel, kivéve a magánegészségügy. A konditermeket be kell zárni, de az igazolt sportolók rendezvényei zárt kapuk mögött megtarthatóak.

Azóta a Kormányzati Tájékoztatási Központ közölte, hogy a részletszabályozás pénteken jelenik meg, hogy a szolgáltatások körében a zárva tartása kaszinókra is vonatkozik, viszont a tavaly tavaszi időszakhoz hasonlóan a bankfiókok és a dohányboltok továbbra is nyitva tarthatnak. A parkok is nyitva lesznek, és ahol lehetséges, ott otthoni munkavégzést kértek, hozzátéve, hogy mindenhol kötelező lesz a maszkhasználat szabad téren.

A szigorítások apropóján leporoltuk és kiegészítettük tavaly április #maradjotthon listánkat, megmutatva, hogy a magyar nyelv gazdaságát még ezekben a vészterhes időkben is értékelhetjük. A magyar-magyar szótár elkészítésében segítségünkre volt Az erdélyi tájszótár, valamint a Magyar tájszavak és népies lexikai elemek adatbázisa.