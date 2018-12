Ezért robbantotta fel a Facebookot a kávézós poszt: tudni akarjuk, szeretnek-e minket

Sokan dicsérik a kezdeményezést, és lelkesen osztják tovább a kávézós bejegyzést az ismerőseik között. Mi kíváncsiak voltunk mitől trendi egy ilyen poszt, miért szeretjük őket, illetve, hogy milyen motivációk állhatnak egy ilyen megosztás hátterében.

Ezt ne hagyja ki! Ünnepi menüsor a magyar konyha szerelmeseinek

Mostanában sok ismerősünk Facebook oldalán láthatjuk a következő posztot:

„ISZOL VELEM EGY KÁVÉT/TEÁT?

Az első 12 embert aki erre azt a kommentet írja, hogy ”szívesen inna egy kávét/teát velem„, azt meghívom valamikor a következő, 2019-es év folyamán és részemről garantálok egy mély, őszinte és szeretetteljes beszélgetést is hozzá (12 hónap / 12 baráti beszélgetés / 12 kávé, minden hónapban egy valaki). A hogyan, mikor és hol kölcsönös döntés….

Tedd ki te is a faladra ezt a felhívást és ezzel te is csatlakozol a személyes beszélgetések, élmények, ölelések, nevetések és a jó pillanatok megőrzését célul kitűző kezdeményezéshez.”

Kovács Orsolya észak-komáromi származású pszichológust kérdeztünk meg, milyen okok állnak a felkapottság hátterében. Mint elmondta, többféle motiváció is állhat a tevékenység mögött. Van olyan, aki azért osztja meg, mert kíváncsi rá, hogy mennyire népszerű a saját ismerősi körében. Akad, aki unaloműzésként, más párkeresési, ismerkedési céllal, vagy épp azért posztolja, mert egy stresszel teli időszakot próbál oldani vele (például az egyetemisták a vizsgaidőszakot).

A pszichológus elmondása szerint mindegyik motivációban van valami közös. Egyrészt arról az igényről árulkodik, hogy szerethető vagyok-e és mennyire, hiszen a cél, hogy minél többen reagáljanak és hogy érezzük: szükség van ránk és hogy szeretnének velem találkozni.

Másrészt kereteket ad, hiszen néha nehezen szólítunk meg egy régi ismerőst, hogy találkozzon velünk, vagy sok emberben ott van az aggodalom, hogy ha valakit felkeresünk, biztosan félreérti majd. Ez viszont egy olyan lehetőséget ad, amiben világosak a keretek, hiszen a poszt miatt jön létre a találkozó és így nem félreérthető a meghívás.

Orsolya szerint önmagában ez egy pozitív kezdeményezésnek mondható, mert azt a célt szolgálja, hogy személyesen üljünk össze az ismerőseinkkel és beszélgessünk, ami növeli a valahova tartozás érzését, főként, hogy nem online zajlik a kommunikáció.

Nem hanyagolható el az a tényező sem, hogy a kezdeményezésben van egyfajta könnyedség és humor, aminek köszönhetően nem „ciki” ha valaki a hozzászólásban kifejezi és odaírja, hogy szívesen találkozna velünk.

Hiszen amikor bármikor máskor online egy kissé távolabbi ismerős ír nekünk, hogy összefutna velünk, akkor manapság mindenkiben felmerül, hogy a találkozó célja esetleg valamilyen üzleti ügy, vagy bármi más egy könnyed beszélgetésen kívül. Így szerencsére a poszt által létrejött találkozónak viszont nincsen ilyen következménye.

Előfordulhat, hogy esetleg olyasvalaki szeretne velünk kávézni, akivel mi inkább nem szívesen tennénk. A pszichológus szerint úgymond „arcvesztés” nélkül tudunk visszavonulót fújni, hiszen ez a meghívás egyfajta biztonságos zónában van, hiszen kisebb felelősséggel el lehet indítani, illetve mivel nincs konkrét egyeztetés sem közvetlenül a hozzászólásnál, vagy esetleg később jelezzük, hogy nem érünk rá, könnyedén kivonulhatunk, és így nem bántódik meg egyik fél sem.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS