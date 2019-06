Ingyenes gyerekjátékokkal vár a Vízzene

A családok és barátok fesztivál gyerkőcbirodalma nem csak légvárakkal várja az aprótalpúakat.

Számos játék, kaland és még több program várja a gyerekeket a 26. Víz, Zene, Virág Fesztiválon, ráadásul ingyenes belépést biztosítva a 12 évesnél fiatalabb aprótalpúaknak, amely bizony azt jelenti, hogy a rendezvény még inkább a családok és barátok fesztiválja lesz, mint eddig bármikor.

Ezt garantálja az is például, az Esterházy-lovarda melletti árnyas területen igazi gyerekbirodalom születik majd június utolsó hétvégéjén: a Szipi-sziget két színpaddal és számos látnivalóval várja majd a gyerkőcöket, de nem csak őket. Itt lesz a 24 Óra Hazai pálya színpad, valamint a Just&Nahrin Szipi Pódium, így kicsik és nagyok is találhatnak kedvükre való programot. A Just&Nahrin Életfa Programjának Gyerekklubja ráadásul a Szipi-szigeten ünnepli 10. születésnapját.

A Szipi-stafétában a hagyományosnak tekinthető, népszerűségében töretlen „légvár-vonal” mellett ismeretterjesztő és interaktív programokkal várjuk a gyerekeket és szüleiket, valamint ajándékokkal is. Méghozzá nem is akárhogyan, hiszen nem elég, hogy a gyerkőcök ingyenesen fesztiválozhatnak, ha felnőtt kísérővel érkeznek, de a kifejezetten nekik kialakított játékokat is ingyenesen vehetik birtokba péntek 16-20 óráig, szombaton és vasárnap 10-18 óráig. Itt lesz a Tappancs Állatotthon, a Kis Zseni, a Magyar Nukleáris Társaság az atomenergia békés célú felhasználására, az Egy csepp figyelem Alapítvány és a Hetednapi Adventista Egyház mobil egészségközpontja az egészséges életmód kialakításának fontosságára, a gyógyító növényekre hívja majd fel a figyelmet, és nem csak gyerekekét6. A MI, TATAIAK Közösségi Arcképcsarnok apropója hívja életre városmarketing céllal az a pavilont, ahol Tata természeti és épített környezetének szépségeit.

Itt lesz Paprika Jancsi, aki Csúzlizdáját hozza el, de különleges élménnyel kecsegtet a XIX-XX. század fordulójának játékaiból rendezett tér is, amely Molyolda néven illeszkedik majd a staféta játékai közé.

Az idén is rajtol a Bűbáj kacsafutam, a fesztivál gyerekprogramjainak egyik kedvence. Az „úsztatások” szombaton és vasárnap délelőtt 11-kor kezdődnek az Öreg-tó zsilipjénél. Ott, ahol az Öreg-Platán áll, Európa legszebb fáinak egyike. Minden gyerek indulhat a kacsafutamon, csupán egy játékkacsát kell választaniuk a művelődési központ előtti információ pultnál délelőtt tíz óra után, majd a rajttól a várárokig végigdrukkolni a kacsák útját. Az eredményhirdetésre vasárnap 13 órakor kerül majd sor, a Szipi Pódiumon. Program és jegyvásárlás: vizzenevirag.hu