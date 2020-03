Ingyen buszozhatnak a városban az Esztergomban tanuló diákok

A település képviselő-testülete szerződést hosszabbított a busztársasággal. A díjtalan utazást minden Esztergomban tanuló diák igénybe veheti a helyi járatokon.

A következő tanév végéig, 2021. június 30-ig biztosan ingyen utaznak az Esztergomban tanuló diákok a buszokon, erről is döntöttek a város képviselő-testületi ülésén március 3-án.

Egy korábbi, 2018-as rendeletét módosította az esztergomi képviselő-testület, amikor döntött arról, hogy meghosszabbítják a Közép-nyugat Magyarországi Közlekedési Központ Zrt-vel kötött megállapodást. Eszerint szociális helyzettől függetlenül továbbra is ingyen utazhatnak a helyi járatokon azon diákok, akik esztergomi lakóhellyel illetve tartózkodási hellyel rendelkeznek. Rajtuk kívül azok a tanulók is ingyen utazhatnak a helyi buszokon, akik ugyan nem Esztergomban laknak, de a város általános vagy középiskoláinak nappali tagozatán tanulnak.

A testületi döntés értelmében továbbra is ingyen jutnak be helyközi járatokon az Esztergomban tanuló diákok az Esztergom közigazgatási területéhez tatozó Búbánatvölgyről, Pilisszentlélekről és Szamárhegy városrészekről is. Ezen településrészekről helyi járat nem, csak távolsági busz jár, így az önkormányzat átvállalja ezen diákok bérletének árát is.

A bérleteket legkésőbb március 31-ig megkapják a diákok, a bérlet igénylését pedig a szülők az iskolákban kapható ívekkel kérvényezhetik. A döntést megelőző előterjesztés kitér arra is, hogy a KNYKK Zrt. időközben beolvadt a Volánbusz Zrt be, ennek megfelelően a város és a vállalat közötti közszolgálati szerződés és az ellátandó feladatok a Volánbuszra vonatkoznak.