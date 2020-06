Információs pontot alakítanak ki a Pilisi Sziklák Natúrpark területén

Bár a koronavírus miatt elmaradtak a rendezvények, nem állt meg az élet a Pilisi Sziklák Natúrparkban, ahol most egy információs pont kialakításán dolgoznak.

Tavaly mintegy 24 millió forintnyi támogatást kapott a Virágzó Kesztölc Egyesület az Aktív Magyarországért Felelős Kormánybiztosságtól egy információs pont kialakítására, melyet Klastrompusztán, a pálos kolostorrom, a források és a Kéményszikla közelében hoznak létre.

A megvásárolt negyven négyzetméteres kisházat egy helyi, a natúrparki értékek iránt elkötelezett építész tervei alapján alakítják át és szépen beleillik majd a környezetbe, valósággal „nyitni fog az erdő felé”. Belül kiállítóteret hoznak létre, a Magyar Pálos Rendtől kapott tárgyi emlékekkel és digitális anyagokkal is találkozhatunk majd ott.

– Tavaly szeptemberben indult el a natúrpark. Élményekkel, rendezvényekkel teli tavaszt terveztünk, de a vírus keresztülhúzta a számításainkat. Ezért az online kommunikációra helyeztük a hangsúlyt. A honlapunkon saját szemszögből mutatjuk be a pilisi érdekességeket és természeti értékeket. A játékos képrejtvényünkkel is sok új barátot szereztünk, voltak, akik térképet is bevetettek a megoldáshoz – mondta Nyírő András, a szervezet elnöke.

Az információs pontot augusztusban avathatják fel, azután pedig túrák, képzések, rendezvények kiindulópontja lehet az épület. Számos különleges hely található a Pilisben, ezért akár bakancsos, kerékpáros vagy lovas túrákat, de fotós szafarikat is rendezhetnének a környéken.

– A natúrparkmozgalom csak akkor teljesedhet ki, ha az emberek birtokukba veszik a környezetet és felelősséget vállalnak érte. Emellett pedig fontos az élőhelyek megőrzése, a természet védelme és támogatása is. Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen a Pilisi Parkerdővel és a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal, valamint a velünk szerződésben álló önkormányzatokkal is sikeresen együttműködünk.

Nyírő András megjegyezte: az osztrák natúrparkok fejlődési útját szeretnék járni. Nem a nagy kilátók építése és sok turista a cél, hanem az, hogy formát adnának a helyi kezdeményezéseknek. Reméli, hogy az önkormányzatokkal és a civil szervezetekkel összefogva magasabb szintre juthatnak el.