Indokolt megszorítás vagy politikai leszámolás Tatabányán? – Reakciók a polgármesteri döntésre

Ahogy az várható volt, nagy port kavartak a tatabányai polgármester költségcsökkentő intézkedései a város politikai színterén. Sokan leszámolásokról beszélnek, mások az Összefogás koalíció széthullását prognosztizálják. A reakciókból az körvonalazódik, hogy a szocialisták végképp teret vesztettek a Gyurcsány Ferenc vezette Demokrata Koalícióval szemben a városban.

Ahogy azt megírtuk, az önkormányzati bevételek csökkenése miatt Szücsné Posztovics Ilona polgármester megszorító csomagot jelentett be. Kiderült: a szocialista Fekete Miklós alpolgármesteri pozíciója megszűnik, 24 dolgozótól megválik a városháza, nem lesz többé hűségpénz a régi dolgozóknak, csökkentik a képviselők bérét és az önkormányzati cégek felügyelő bizottságainak létszámát is. Fekete Miklóst (MSZP) pénteken és hétfőn is kerestük, hogy kommentálja a történteket, amit megígért, de még nem tette meg.

Az MSZP Tatabányai Szervezete viszont közleményében a kormányt okolja a költségcsökkentésért, ugyanakkor nem támogatja a 24 önkormányzati dolgozó elbocsátását és a hűségpénz elvételét sem. Fekete Miklósról és a többi, felügyelő bizottságokból elküldött szocialista képviselőről nem írnak, de javasolják, hogy a városvezetés is vegye ki a részét a megszorításokból és havonta juttassák vissza jövedelmük harminc százalékát a város kasszájába. Nem részletezik, de azt írják, hogy tudnak még bőven olyan városházi kiadásokról, amelyekből további milliókat lehet a munkahelyek védelmében megspórolni.

Schmidt Csaba: leszámolás és pazarlás

Schmidt Csaba, a Fidesz frakcióvezetője is megszólalt, aki szerint leszámolások helyett a pazarlásokat kell megszüntetni. Megígérte, hogy minden szabálytalanul és igazságtalanul kirúgott hivatali dolgozónak felajánlja a párt helyi szervezete a jogi segítséget. Schmidt Csaba szerint egyértelmű, hogy személyes indíttatású és politikai alapú leszámolás történt a hivatalban, hiszen a polgármester asszony szerint 2021-ben 60 milliót takarítanak meg az elbocsátásokkal, holott egy hónapja, azaz decemberben még 60-80 millió forint jutalmat fizetett ki az önkormányzat a hivatalnokoknak. Az előző polgármester szerint a polgármester január 6-án hozott határozata elárulta önmagát, hiszen a most elküldött kollégákat nem lehet áthelyezni üres álláshelyekre, és új állások létrehozása esetén sem pályázhatnak hivatali állásokra.

A Fidesz frakcióvezetője szerint a városvezetésnek számtalan lehetősége lenne a megtakarításra 2-3 három gyereket egyedül nevelő anyák, hatgyermekes anyuka, 10-15 éve városért dolgozó szakemberek kirúgása nélkül. Nem véletlen, hogy erre jutott a város irányításában résztvevő szocialista párt is. Schmidt Csaba felsorolása szerint havonta 1,5-2 millió forint megy a polgármester asszony személyes kommunikációjára, tanácsadóira, valamint a városüzemeltetési iroda és jegyzői iroda felújításra se kellett volna a tavalyi évben több 10 millió forint költeni, ha nincs pénz.

A még el nem készült Tulipános Ház kivitelezőjén is be lehetett volna hajtani 300 millió forint kötbért, és a nekik kifizetett 25 millió forintos pótmunkának is lett volna jobb helye. A volt polgármester szerint 2011-ben és 2012-ben sokkal nehezebb gazdasági helyzetben elbocsátások nélkül is fenn tudták tartani a város működését.

Boda Bánk: ingyen is vállalnánk a bizottsági munkát

A Mi Hazánk Mozgalom szerint a polgármester asszony a rendkívüli jogrend által biztosított felhatalmazását nem a járvány elleni védekezésre, hanem politikai leszámolásra, ellenfeleinek félreállítására használja fel. Mint megírtuk: a közgyűlési tag Boda Bánk Lászlót a T-Szol felügyelő bizottsági helyéről mozdították el. Boda Bánk elmondta, hogy felajánlották, a bizottsági tagságoktól megfosztott tagjaik ingyen is vállalják tovább a feladatot, de egyelőre nem kaptak választ. Hozzátette: a gazdasági kontrollt nem látják biztosítva azzal, hogy a Mi Hazánk delegáltjai kerültek ki ezekből a pozíciókból az önkormányzat cégeinél, míg a Demokratikus Koalíció embereihez nem nyúltak a költségcsökkentés jegyében.

– Nem tisztem aggódni a baloldalért, de egyre egyértelműbb a polgármester DK-s kötődése. Meglepő volt azért, hogy lényegében lefejezték az MSZP-t a meghatározó tagok elmozdításával. A szocialisták egyértelmű politikai vesztesei a helyzetnek, hiszen az alpolgármesterük, Fekete Miklós sem tarthatta meg a posztját. A racionális költségcsökkentéssel egyetértünk, ha nem jár politikai tisztogatással és elbocsátásokkal – tette hozzá a képviselő, aki szerint Szücsné Posztovics Ilona rendelete sok sebből vérzett, ráadásul nem lesz mindig ennyi hatalma, mint most a rendkívüli jogrend idején, amikor nem is nagyon kommunikál velük.

– Ha az összefogás összerúgja a port az eddig sem békés koalícióban, akkor annak akár Tatabánya is láthatja a kárát – tette hozzá Boda Bánk László, aki arra is emlékeztetett: a felügyelő bizottsági díjaknak a gazdasági társaságoknál nincs is közvetlen hatása a város költségvetésére.

Érdekesség, hogy a Mi Hazánk közleménye még a szocialista Nagy Bélával is foglalkozik, akiről azt írják, hogy a pártállami múltja miatt továbbra is alkalmatlannak tartják a közéleti szerepvállalásra, de az Agora felügyelőbizottságából való elküldése miatt tiltakoznak. Azt írják, hogy elfogadhatatlannak tartanak minden olyan burkolt vagy nyílt kísérletet, amivel egy képviselőre családtagjai által kívánnak nyomást gyakorolni.

Nagy Béla: csak a nyilvánosság maradt

Mint ismert: Nagy Béla eredetileg az Összefogás Tatabányáért szivárványkoalíció tagja volt, de onnan kilépett. Most úgy reagált az eltávolítására, hogy egyetlen útja maradt, a nyilvánosság. Mivel a kormánykritikus oldalon a Demokratikus Koalíció egyetlen tagját sem érintették a visszahívások, így Nagy Béla szerint is a szocialisták ellehetetlenítése volt a cél. A saját elmozdításáról azt írta, hogy az indoklás szerint az volt a baj vele, hogy a fia a foci csapat másodedzője, s ez az elhangzottak szerint mostantól ez probléma.