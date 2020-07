Íme a Tatára érkezett Leopárdok – az első fotók a laktanyából

Pénteken délelőtt ünnepélyes keretek között adják át a Leopard 2A4HU harckocsikat.

A péntek reggel kezdődő ünnepélyes állománygyűlésen, a harckocsizók napjához kapcsolódva elismeréseket is átadnak az MH 25. Klapka György Lövészdandárnál. Most adják át az első négy Leopard harckocsit is.

Ahogy arról beszámoltunk, a most megérkezett gépek az első hírnökei annak a tizenkét darabnak, amelyet a Magyar Honvédség lízingszerződés keretében rendelt meg.

Az átadón többek között részt vesz Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke, Nyitrai Zsolt, kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott, Bencsik János, a térség országgyűlési képviselője, Dr. Kancz Csaba kormánymegbízott és Michl József, Tata polgármestere is. A rendezvényen Frank Haun, a Krauss-Maffei Wegmann igazgatója, Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség parancsnoka, valamint dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter mond beszédet, majd azt is megmutatják a dinamikus bemutatón, hogy akcióban hogyan mozognak a harckocsik. Utóbbiról élő videóban számolunk majd be Facebook-oldalunkon.

A már megérkezett 4 harckocsit több követi, így az év végéig összesen 12 Leopard 2A4-es fog szolgálni Tatán az MH. 25 Klapka György Lövészdandár 11. Harckocsizászlóaljnál, a Magyar Honvédség egyetlen harckocsizó egységénél. A Leopard 2A4HU-val kiképzett, tapasztalatokat szerző magyar harckocsizók a tervek szerint 2023-tól fogják a Magyar Honvédség számára újonnan gyártandó, legkorszerűbb Leopard 2A7 típusú harckocsikat.