Ilyet még nem láttál: rétisasok csaptak le az Öreg-tó medrében a madarakra (Videó)

Izgalmas volt a reggel az Öreg-tó medrében. A szárcsák nyugalmát egy rétisaspár zavarta meg egy sikeres vadászattal. Az esetről felvétel is készült.

A hétvégén számoltunk be arról, hogy az Öreg-tavon éjszakázó vadludak száma már átlépte a 20 ezret is. A tó medrében egyre nő a vízmadarak száma. Ezt olykor a ragadozó madarak is kihasználják. Erről most felvétel is készült.

A Tatai Vadlúd Sokadalom szervezői közösségi oldalukon számoltak be arról, hogy ritka pillanatoknak lehettek szemtanúik azok, akik a reggeli órákban figyelték a csapat webkameráját. Az Öreg-tavon tartózkodó szárcsákra egy rétisaspár vadászott. A két ragadozó hosszú akciósorozat után zsákmányolni is tudott. A rögzített felvételen az elkapás pillanata 2 perctől látható.