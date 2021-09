Íjászpályát avattak a Bábolnai Kukoricafesztiválon

Nyárias időjárás köszöntötte a Bábolnai Kukoricafesztiválra érkezőket. A helyi csoportok színvonalas műsort adtak, a legkisebbeket pedig sokféle ügyességi játékkal, ugrálóvárral, előadással szórakoztatták.

Ezt ne hagyja ki! Vizsgálat Karácsony miatt: súlyos jogszabálysértések történtek

Már pénteken elkezdődött a huszonkettedik alkalommal meghirdetett mulatság a városban. Dr. Horváth Klára polgármester elmondta, ugyan tartottak tőle, hogy a járványhelyzet miatt nem tudják megtartani a népszerű eseményt, de végül a Bábolnai Gazdanapokkal együtt elindították a programot, amelynek a nyárias időjárás is kedvezett, rengetegen látogattak ki a fesztiválra. Nagy koncerttel indultak, az Edda zenekar érkezése mindenki megelégedésére és örömére szolgált. Az Edda frontembere, Pataki Attila is azt mondta, nagyon élvezték a bábolnai a koncertet, a közönséggel is rendkívül elégedettek voltak. Az első napot tűzijátékkal zárták.

A kellemes meleg szombat délelőtt is rengeteg kisgyermekes családot vonzott a parkba, a nap ezen szakasza a gyerekekről szólt. Écsi Gyöngyi bábszínháza népszerű volt, az Alma együttes koncertjén valósággal tomboltak a gyermekek. A kicsik kisvonatra pattanhattak, a Szivárvány Kölyökkuckóban foglalkoztatók, ügyességi feladatok is várták őket. Nem hiányozhatott az ugrálóvár, a ládavasút és a csillámtetoválás sem.

Kora délután avatták fel a szabadidőparkban az íjászpályát. Szeretnék, hogy az íjászat nem csupán hobbi, hanem versenysport is legyen a településen. Nyílt napokkal is népszerűsítik majd az íjászatot, gyerekeket és felnőtteket is várnak. Az avatón ugyancsak sokan kipróbálták ezt a sportot, a kezdők is minden lövéssel egyre ügyesebbé váltak.

Később a polgármester köszöntötte a jelenlévőket, a helyi fellépőket. Arról beszélt, nagy öröm, hogy az idén sikerült megtartani fesztiváljukat, hiszen tavaly ezt a járványhelyzet nem tette lehetővé.

Hozzátette, jó újra együtt lenni, közösen ünnepelni. A helyi fellépők sokat készültek a fesztiválra. Elsőként a bábolnaiak közül a Senior Örömtánc csoport lépett színpadra, de ropta a Cseperedők Néptánccsoport, a Vadvirág együttes és a Tiamo moderntánc-csoport is, majd az öttagú felvidéki For You is színpadra lépett, amely modern slágereket adott elő acapellában. Ezek után Egyházi Géza és Mahó Andrea koncertjét is hallhatták a jelenlévők, este pedig Márió, a harmonikás látogatott el Bábolnára. A koncertet tombolasorsolás követte, ahol értékes nyereményeket vihettek haza a szerencsések.

A programok között borkóstolás is szerepelt, a Bábolnai Borbarátok Egyesületének szervezésében, a zenét a kóstoláshoz a Wittner-Greskó Duó szolgáltatta. Végül a Griff zenekar utcabállal szórakoztatta a hajnalig bulizni vágyókat.