A Speier család tavaly csatlakozott a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány kölyöknevelő programjához, melynek keretében egy nyolchetes labradorkölyök boldog nevelői lettek. Kürtös azóta felnőtt, és már Kecskeméten él látássérült gazdájával, az esztergomi család pedig januárban újabb négylábúval bővült.

– Prizma nyolchetes korában került hozzánk. Rendkívül örültünk, hogy újra vállalhattunk egy kiskutyát. Sokkal könnyebb minden, hiszen kamatoztatni tudjuk a Kürtös nevelésénél elsajátítottakat. Ezen felül pedig segítséget is kapunk az alapítványtól – mondta Speier Sára.

Kürtös már az új gazdájával él együtt

Kürtös, a Speier család korábbi kutyája 2019 év elejétől júliusig nevelkedett Esztergomban, majd kiképzőhöz került, november elején pedig először találkozott jövendőbeli gazdájával. Mint megtudtuk, ilyenkor szimpátiateszten vesznek részt, ahol szinte azonnal kiderül, hogy megvan-e a kutya és az ember közötti megfelelő összhang.

Speier Sára elmondta, hogy az összeszoktatás során a látássérült személynek is megtanítják, hogyan kell bánni a kutyával. Szituációkat gyakorolnak, például azt, hogy a kutya az utcán és a közlekedési eszközökön szabad ülőhelyet keres és odavezeti gazdáját a zebrához és épületek bejáratához. Kürtös és gazdája jelenleg együtt élnek Kecskeméten és javában készülnek a közlekedésbiztonsági vizsgára. Ha sikerül, akkor hivatalosan is vakvezető kutyának lehet őt nevezni. Emellett pedig az alapítvány munkatársai is folyamatosan követik majd, hogyan alakul kettejük kapcsolata és milyen a közös munka.