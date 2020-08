Így látják napnyugtakor a lebegő falut a horgászok

Fotóinkat napnyugtakor készítettük a bokodi horgásztónál, amelyet a köznyelvben lebegő faluként ismernek rengetegen. Nem csoda, hogy ez az eszményi környezet a horgászok és a turisták közkedvelt helyszíne, hiszen mindenütt síri csend és nyugalom honol.

A horgászok körében meglehetősen közkedvelt tavat 1961-ben az Oroszlányi Hőerőmű Vállalat létesítette, amely hűtőtóként szolgált. Emiatt a különlegessége miatt nem fagyott be soha, még a legdermesztőbb hidegekben sem. Miután az erőművet bezárták, ez a különlegessége megszűnt a tónak: ha fagypont alá esik a hőmérséklet, a víz befagy. Mindez persze a pecásokat nem tántorítja el, hiszen a cölöpökön álló horgászházakat miattuk építették a tóra, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy az év bármely szakában élvezhessék hobbijukat, miután felmelegedtek a kis házakban.

Legyen öné a hónap fogása!

Elindult virtuális horgászjátékunk, amelyben a 24 Óra és a Kemma.hu arra kéri a Komárom-Esztergom megyei sporttársakat, hogy mutassák meg olvasóinknak büszkeségeiket, és írják meg legjobb horgásztörténeteiket. Látogatóink szavazatai alapján júliustól októberig havonta jutalmazzuk a hónap fogásait. A három legnépszerűbb képért minden hónapban 5 ezer forint értékű etetőanyag-ajándékcsomag jár a Tímár Mix jóvoltából. A legtöbb voks pedig további nyereményeket, hűtőtáskát, horgászszéket ér. És hogy felpörgessük a hideg novembert is, az év fogása címért megrendezzük a négy megelőző hónap dobogósainak versenyét!

Éppen ennek apropójából várjuk olvasóink itteni horgásztörténeteit is. Küldjék be a nagy fogásokról készült képeket, sztorikat és nyerjenek, hiszen a hónap fogása második fordulójában is értékes nyeremények találnak gazdára.

Az augusztusi fődíjért érkező szavazatokat szeptember 7-ig fogadjuk. A Hónap Fogása címért versenyző, három legtöbb szavazatot szerző versenyzőt a 24 Óra szeptember 11-én megjelenő számában mutatjuk be, benevezett fogásaik mellé csatolt történeteikkel együtt.