Misztikum és valóság: így emlékeztek az elhunytakra az elmúlt századokban

Mindenszentek, halottak napja, halloween. Október utolsó és november első napjához fűződő több száz éves hagyományokról, az elhunyt lelkekhez, szeretteinkhez kapcsolódó szokásokról készített összeállítást Kládek László, a Magyar Nemzeti Levéltár Komárom-Esztergom Megyei Levéltárának munkatársa.

A mindenszentek az üdvözült lelkek emléknapja, melyet a katolikus keresztény világ november 1-jén tart. Egyetemes ünneppé IV. Gergely pápa tette. A mindenszentek napja 1951-ig munkaszüneti nap volt Magyarországon, annak ellenére, hogy a protestáns naptárban Marianna névnapjaként szerepelt. A naptárak 1952-ben és 1953-ban még halottak ünnepeként emlegetik, 1954-től minden egyéb jelzés nélkül Marianna napja, majd ­2000-től lett ismét munkaszüneti nap. Bevezetését némi ellen­érzés kísérte, lévén katolikus ünnep, így a protestáns hívők nem érezhették magukénak.

A reformátusok számára ez nem egyházi ünnep. Az evangélikusok megtartják a halottak napját, de a mindenszentek ünnepét nem. A reformátusoknál a halottak napi szokások, a gyertyagyújtás és sírgondozás új keletű hagyomány. A néphit szerint ilyenkor hazalátogattak a halottak, ezért számukra is megterítettek, kenyeret, sót, vizet tettek az asztalra. Otthon is szokás annyi gyertyát gyújtani, ahány halottja van a családnak.

Halottak napja

A halottak napján az elhunyt, de az üdvösséget még el nem nyert, a tisztítótűzben lévő hívekről emlékeznek meg. A megemlékezés az ókereszténység kora óta, a 3. századtól minden liturgiában megtalálható volt.

Az egyházban először 998-ban ünnepelték a halottak napját. A protestánsok ezen a napon nem gyújtottak gyertyát, csak a reformáció emléknapján, október 31-én mentek ki a temetőbe. Mára az ünnepkör a protestáns közösségeknél is többnaposra bővült. Népi hie­delmek is fűződtek ehhez a naphoz: mindenszentek és halottak napja közti éjszakán a templomban a halottak miséznek. Halottak napján, sőt hetében mosási tilalom volt, attól tartva, hogy akkor a hazajáró halott vízben állna.

Manapság mindenszentek ünnepe és halottak napja városon és falun egyaránt a halottakra való emlékezés ideje: a temetőbe járás, a sírok rendbehozatala, a gyertyával való világítás szinte mindenki számára kötelező. Így az ünnep alkalmával a messze lakó rokonok is összegyűlnek és halottaik mellett az élőkkel is találkozhatnak.

Halloween hazánkban

Magyarországon csak az utóbbi évtizedekben jelent meg az ősi kelta hagyományokból kialakult ír eredetű ünnep, amit az angolszász országokban október 31-e éjszakáján tartanak. A szokás 1840 körül került Észak-Amerikába, amikor sok elszegényedett ír földműves vándorolt ki Írországból.

A halloween-lámpás története

A tökből készült lámpás egy ír legenda szerint Jack O’Lanter nevű részeges kovácshoz kötődik. Az ördög magához hívta, de Jack ellenkezett, majd furfanggal elérte, hogy felmásszon az ördög a fára, amelyre egy keresztet rajzolt. Az ördög elszaladt. Amikor Jack meghalt, lelke a menny és a pokol között rekedt, az ördög megszánta és egy izzó fadarabot dobott neki. A fát Jack egy marharépába tette, a lelke a lámpácska fényénél keresi a megnyugvást. Jack lámpásai ma már sütőtökből készülnek.

A kelták hite szerint október 31-én este a holtak visszatérő szellemei beköltözhetnek az élőkbe, ezért az emberek félelmükben különféle álcázómaskarákba öltöztek be, ezzel akarván becsapni és összezavarni a holtak szellemeit. Amerikában az 1900-as évek elejétől vált egyre népszerűbbé halloween ünnepe, ami alapjában véve vidám esemény: különböző ijesztő és bizarr jelmezbe öltözött, csokit kunyeráló gyerekek járják a házakat.

Temetkezési szokások

A régi korok embere a halált nem megszűnésként és megsemmisülésként, hanem átalakulásként fogta fel. A temetkezési szokások célja az volt, hogy a holtat megkülönböztessék, elkülönítsék és eltávolítsák az élőktől. A halottakhoz való viszony egyúttal az elődökhöz, az ősökhöz való viszonyt is jelezte. A temetkezési szokások is sokat változtak: az 1920-as, 1930-as évektől már nem házilag készítették a koporsót, hanem a közelebbi városokban vásárolták.

Ugyanebben az időszakban a háznál való ravatalozás is megszűnt. Az 1960-as, 1970-es években a falusi temetőkben is hűtőkamrával ellátott ravatalozók épültek. Manapság a falvakban is fizetett vállalkozások végzik a temetéseket. A halotthamvasztás szokása hazánk nagyvárosaiban már a 20. század 70-es éveitől kezdve elterjedt, újabban pedig falvakban is előfordul. A temetőket a középkorban a templomok körül alakították ki, manapság – főként közegészségügyi okokból – a települések szélén találhatók.

A települések tekintélyesebb családjainak sírjai a temető közepén, vagy a főbb utak mentén helyezkedtek el. Ugyancsak egy megkülönböztetett területen hantolták el a keresztelő és a serdülőkor elérése között elhunyt gyermekeket. A temetők kerítésénél szenteletlen földbe temették az öngyilkosokat, míg a temető árkába a kereszteletlenül elhalt csecsemőket, halva születetteket. Ugyancsak ide kerültek a „szamártemetésben” részesülők, azaz a kicsapongó életet élők, akiket haláluk után hozzátartozóik vászonba tekerve, vagy éppen trágyás saroglyán, szekéren vittek a temetőig.

A síremlék a 20. század elejéig katolikusok esetében fából faragott kereszt, reformátusok esetében pedig fejfa volt. Ezt váltották fel a módosabbak esetében a kőkeresztek, majd pedig a sírépítmények, ahol a sírhantot is kő-, műkő- vagy betonkeret veszi körül.