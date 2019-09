Így éltem túl a családi szüretet

Minden év szeptemberében közös családi program a szőlőszüret, ahol a hagyományokat idéző munkafolyamatok mindig érmes borokat eredményeznek.

A nyár végi, kora őszi időszakban nagy a nyüzsgés a szőlős pincékben, hiszen beérett az újév termése, amely szüretre szólítja fel a borosgazdákat. Családunkban is van pince a szomódi Les-hegyen. Ebben az időszakban mi is meglátogatjuk a szőlőt, hogy a rokonsággal egységbe kovácsolódva a régi, hagyományos szüret mozzanatait megelevenítve betakarítsuk a szőlőt.

Ilyenkor mindig nagyon korai az ébredés. Az első lépés redőnyt húzni és kémlelni az eget, nyugtázva, hogy az időjárás velünk van. Gyors mosakodás, metszőollók, vödrök, hordók bekészítése és indulunk szüretelni. A pincesorhoz közeledve ismerős és ismeretlen autók sorakoznak a présházak előtt, ami tagadhatatlanul jelzi, hogy a faluban megkezdődött a szüret.

Elhaladva a pincék előtt sok helyről telefonszámot jelző, eladó tábla köszön vissza. Az örökségbe kapott telkeket a fiatalság már kevésbé gondozza, így a szüret hagyománya és annak régi varázsa visszaszorulóban van. Egyre többen vásárolnak itt ingatlant és költöznek ki a nyugodt, természetközeli életet választva.

Pincénkhez megérkezve az ajtó már nyitva, a borosgazda készülődik. Szétnézek és mindenhol üres hordókat, rekeszeket, vödröket látok. Aztán megakad a szemem a jó öreg cimborámon, a puttonyon. Itt nincsenek gépek, itt menni kell és szakadatlanul hordani a szőlőt. Megérkezik mindenki és a gazda vezetésével célba vesszük a szőlőt, ahol gyors eligazítás után jöhet a párkeresés. A hatos sorosztású szőlősben kettesével fogjuk közre a sorokat és elindul az idei szüret.

Puttony a hátamon és várom, melyik sorból érkezik először a felkiáltás, hogy „Puttonyos!”. Hárman végezzük ezt a feladatot, így váltásban jövünk-megyünk a szőlő és a présház között. A pincében már az ötszáz literes kád tetejére van készítve a daráló. Keresztapám mosolyog, majd megnyomja a daráló gombját. Nagy meglepődés az arcomon, hiszen tavaly még a klasszikus kézihajtányos módszerrel működött a mutatvány. Hiába, ha minimálisan is, de a korral haladni kell a hatékonyság érdekében.

A sorok között lázasan zajlik a munka, bár a metszőollók csattogását nem hallani, hiszen ez egy kiváló alkalom arra, hogy a család megbeszéljen mindent. A présházban közben nagy a fejvakarás. Még a szőlő felénél sem tart a szüretelő sereg, de a kád már szinte csordultig tele. Ez jelzi igazán, hogy az idei szőlőtermés jobb, mint amire számított a gazda. Gyors technikai szünet után már kétszáz literes kádon van a daráló és a szivattyú már tartájba tölti az eddig leszedett nedűt. A falon minősítést jelző oklevelek sorakoznak, ami mutatja, hogy nagy gondossággal készülnek itt a borok.

Közben a szomjazó szüretelőknek italt viszek, akik az „Itatás!” felkiáltásra megjelennek a sorokból az öreg körtefánál. Lassan elfogy a szőlő, így a gazdasszony előkészíti az előző nap bográcsban főzött pörköltet. Érkezik a legjobban várt pillanat, a közös ebéd. Nincs is annál jobb, mint a szép környezetben a fárasztó munka után jóízűen ebédelni és beszélgetni. A napi kilométeradagot az én lábaim is bőségesen begyűjtötték, így jól esik az ebéd utáni társalgás és a most készült must szürcsölgetése.

Ebéd után mindig nehezebb dolgozni, a gazdára pedig csak ezek után vár az igazi munka. A rekeszekbe félre rakott csemegeszőlőt szétosztjuk és a fáradt szüretelők egy újabb évre elköszönnek a szőlőszedéstől. A borosgazda pedig nekilát, hogy az idei termésből is minősítést érő, finom bor készüljön, amely hangulatfelelőse lehet a családi rendezvényeknek az eddigi évekhez hasonlóan.