Így áztatta el Tokod-Ebszőnybányát az Únyi-patak (fotók)

A patak a hirtelen lezúduló esőtől megduzzadt, és össze is folyt az Ebszőnybányai tóval.

Ahogy arról beszámoltunk, volt dolga a tokodiaknak június 18-án csütörtökön, ugyanis a megduzzadt Únyi-patak elöntötte a település ebszőnybányai üdülőövezetét. Ottjártunkkor már 30 centimétert apadt a vízszint, de jól látszódtak az előző napi vízállás nyomai.

Virágokkal, kerti díszekkel dekorált, takaros porta előtt állunk, az ingatlanon új építésű házikó. A szépsége most kevésbé látszik, mert a sáros víz a ház lábazatáig ér a kertben. Borsos László, az ingatlan tulajdonosa hevesen gesztuikulálva részletezi az előző nap eseményeit.

– Reggel nyolckor kezdett el esni az eső, akkor még jele sem volt, hogy nagy lesz. Két óra sem kellett hozzá, és már állt az udvarban a víz. Váratlanul jött, nem is tudtunk mit csinálni. A házba alulról beszivárgott a víz, egyszer csak azt láttuk, hogy púposodik fel a padló.

A ház elé támasztott deszkalapon kirajzolódik az áradás nyoma: mintegy derékmagasságban állt meg a víz a kertben. A telekkel szemben, kerítéssel elválasztva kecskék legelésznek, a kerítésnél homokzsákok állnak. A kecskék területén hordalék jelzi a víz útját. Tovább a főldúton még bokáig áll a víz.

Bánhidi László polgármestere elmondta, hogy Ebszőnybányán körülbelül 10 ingatlant árasztott el a megduzzadt patak. A megáradt vízfolyás összeért egy magánkézben levő halastóval is, emiatt a halak kiszbadultak a tóból. Volt, amelyik a patak visszahúzódása után a füves területen ragadt, úgy kellett azokat visszarakni.

A juhakol is kapott a vízből, az ólat elöntötte a víz, a bárányokat pedig ideiglenesen át kellett költöztetni. Tokodot tíz évvel ezelőtt szintén elöntötte az áradat, emiatt a falu Ebszőny felé eső részén is zsákokkal készültek, de végül sazt a részt nem öntötte el a víz. A polgármester egyébként önkormányzati kárról nem számolt be.

A közelmúltban a Gerecse szívében levő Bajótot is elöntötte a víz. Szinte az egész település kapott az áradatból, a kertek tóvá, az utcák sáros folyóvá váltak a felhőszakadástól és a Gerecséből leömlő víztől. Szomoron és Pilismaróton a szerdai áradat miatt a kertekből ömlött a víz az utcákra. Esztergomban pedig a buszvégállomáson és a belvárosban adták fel a csatornák, így a víz megállt a házak között.