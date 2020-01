Igazi közösséggé kovácsolódott az öt éves környei Szabadidő Klub

Az évek során a Szabadidő Klub révén Környén sikerül egy olyan összetartó közösséget létrehozni, amely programokkal színesíti az idősebb korosztály napjait.

Születésnapi összejövetelt tartott az öt évvel ezelőtt életre hívott Szabadidő Klub a Művelődési Házban. Fazekas Mária alapító bevezetőjében kiemelte: úgy érezte, hogy a falunak szüksége lehet egy olyan, idősebb korosztály alkotta közösségre, amely különböző programokkal színesíti a mindennapjaikat. Hozzátette: úgy érzi, sikerült megvalósítani a célokat, és egy nagyon jó csapat kovácsolódott össze.

Ezt mutatja a 2019-es kirándulások fotóiból összeállított naptár is, amelyet örömmel lapozgattak a klub tagjai. Az elmúlt év legemlékezetesebb programjait Barta Sándorné idézte fel. Leggyakrabban Tatára utaztak, ahol múzeumlátogatások mellett sokat sétáltak, s még vonatoztak is a Dottóval. Többször voltak Budapesten, s örömmel elevenítették fel ismét a Budapest-Esztergom közötti hajóutat is. A kis csapat megfordult Etyeken, Zsámbékon, Tácon, Visegrádon, Pannonhalmán, sőt Észak-Komáromban és Bécsben is.

Elhangzott: a hosszabb túrák már megviselik a klub néhány tagját, de nagyon élvezik a kirándulásokat. Tervezik az idei programokat is, hiszen egy közösséghez tartozni rendkívül jó dolog – fogalmazott Barta Sándorné, majd mindenkinek jó erőt, egészséget kívánt.

A jelenleg ötvenöt fős Szabad­idő Klub hatvan és nyolcvan év közöttiekből áll. A legtöbben egyedülállóak, akik ezért igénylik a társaságot, s hasznos számukra a klubban tapasztalható összetartó erő, a közösséghez tartozás.