Igazi királynővel táborozott Tündérszépünk

Komárom-Esztergom megye Tündérszépe, Méhész Bernadett rengeteg élménnyel gazdagodott országos szépségversenyünk felkészítő táborában.

– Nagyon vártam a tábor időpontját és nagyon izgultam hogy hogyan fognak fogadni engem a lányok, de már a helyszínre való érkezés után kicsit csökkent az izgalmam, mert a lányok végtelenül aranyosak és kedvesek voltak – árulta el Komárom-Esztergom megye Tündérszépe, Méhész Bernadett, aki a közelmúltban vett részt a szépségverseny országos fináléját megelőző, badacsonytomaji felkészítő táborban.

– Sok-sok kedves, aranyos lány, egytől-egyig más egyéniség. Mindenkit nagyon nagyon megszerettem és van, akivel még most is tartom a kapcsolatot, és ennek nagyon örülök. A szállodába való érkezést követően ebédeltünk, nagyon ízletes, finom ételek közül válogathattunk, majd ezt követően Kocsis Korinna, akivel már a buszon összeismerkedtünk útközben, ismertette velünk a tábor menetét és fontosabb pontjait – folytatta élménybeszámolóját a vértesszőlősi szépség, aki szerint Korinna élőben is teljes megjelenésében gyönyörű, nagyon kedves és rendkívül segítőkész volt, tartotta bennük a lelket mind a 3 napban.

Ezt követően Béres Alexandra érkezett a felkészítő tábor 22 gyönyörű hölgyéhez, és tartott egy workshopot azzal kapcsolatban, hogy az elkövetkezendő 1 hónap alatt hogyan tudják elérni a legjobb formájukat egészséges étkezéssel és megfelelő testmozgással, amit akár otthon is elvégezhetnek nap mint nap.

– Mindezt egy szuper edzés keretein belül be is mutatta nekünk, amit nagyon élveztem – mosolyodott el Bernadett, akinek a többi Tündérszépek-döntőssel együtt az edzés után volt egy pici ideje magára. A szusszanás után már a vacsora várta őket, amit borkóstoló követett. Itt nemcsak különleges borokat kóstolhattak, hanem a borkészítés rejtelmeibe is bevezették őket.

– Nagyon érdekes volt, nagyon élveztem. Másnap nehéz napunk volt, egész nap fotóztak minket, sminkesek és fodrászok érkeztek, ruhapróbáink voltak és kommunikációs tréningen vettünk részt. A három nap közül ez volt a leghosszabb és legnehezebb. Profi szakemberek vettek minket körül és elképesztő munkát végeztek, igyekeztek kihozni mindenkiből a maximumot és úgy gondolom hogy sikerrel jártak – részletezte Bernadett.

A lányok vacsora közben a verseny háziasszonyával, Kocsis Korinnával, a kommunikációs trénerrel és a szervezőkkel beszélgettek, szuper hangulatban, és bizony a harmadik napra is maradt még tanulnivaló.

– Korán reggel koreográfus érkezett hozzánk. Ő színpadi mozgást és járást tanított nekünk. Haza ebéd után indultunk. Nagyon jól éreztem magam a három nap alatt, hatalmas élmény volt hogy részt vehettem a táborban egy igazi királynővel – tette hozzá Bernadett, akit január végén a televíziós döntőben is viszontláthatunk majd, január 2-től pedig ismét szavazhatnak majd rá az országos közönségszavazáson. A szívecskéknek itt is óriási tétje lesz, hiszen a Tündérszépek 2020 közönségdíjának sorsa múlik rajtuk.