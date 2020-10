Igazi kalandparkká változott a Turul környéke (Fotók)

Szombaton gyönyörű időben több száz ember kalandozott a Gerecsében. A Vértes Agorája a Gerecse Kapujánál szervezett programot, ahol tíz különféle aktivitás közül választhattak az érkezők.

Jól döntöttek a szervezők: a szombati nap időjárása kiváló volt a kalandozáshoz. Sokan éltek is a lehetőséggel. Az egész napos program alatt kígyózó sorokban álltak az autók az emlékműhöz vezető úton. Gyorsan cserélődtek a látogatók, hiszen sokan konkrét kihívást kerestek.

Több csoport is indult, s igen népszerű volt a Via Ferrata és a tájfutás. A vezetett túrákra is sokan jelentkeztek. A Tatabányai Múzeum régész, muzeológus munkatársai, Pál Gabriella és Kisné Cseh Julianna sok érdekességet osztott meg a városról a látogatókkal. A csoport a Turul-emlékműtől vonult a Szelim-barlangig, majd a Ranzinger Vince-kilátóig, s onnan vissza a Gerecse Kapujához. Közben a szakemberek várostörténeti nevezetességek mellett a Turul-emlékműhöz és bányászattörténethez kapcsolódó ismereteket is megosztottak az érdeklődőkkel.

A családok gyermekeikkel főként a látogatóközpont mögött kiépített akadálypályán töltöttek el sok időt, s ha elfáradtak, a hatalmas kivetítő előtt volt lehetőségük megpihenni. A slackline, a falmászás mellett rekesztorony-építés, petanque, íjászat és két különleges ügyességi próbatétel: Jákob létrája és az alacsony V bizalmi játék várta a családokat. Ez utóbbi egy különleges slackline, amelyen V alakban kellett egymást segítve közlekednie két embernek. A biztonsági előírásokat ezúttal nemcsak a vírussal kapcsolatban tartották és tartatták be a szervezők. A kézfertőtlenítők mellett az állomásokon a biztonságos teljesítést kötelek, hevederek segítették. Így mindenki kedvére próbálhatta ki erejét és ügyességét.

Nagy Ferenc, az Agora munkatársa, a program főszervezője kérdésünkre elmondta: a Gerecse Kapujának a nyitás óta az Agora már harmadik alkalommal szervezett ilyen jellegű programot. A látogatók kedvelik ezeket, sokan hozzák el gyermekeiket is. Minden alkalommal együttműködők segítik a szervezők munkáját. Ezúttal többek között a Vasalt Utak, a Tatabányai Múzeum, a Gibbon Slackline, a Gerecse Táj­futó Egyesület működött közre abban, hogy az érkezők élményekkel gazdagodhassanak.