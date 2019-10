Ifjú tehetségeinkért izgulhatunk péntek este a Fölszállott a pávában

A nagyigmándi Janovszki Csenge és a komáromi Ördöngös Népzenetanoda Bandája is megmutatja tehetségét a Fölszállott a Páva új, gyerekévadában.

Az Ördöngös Népzenetanoda Bandája Janovszki Csengével bekerült a Fölszállott a páva válogatójába, továbbjutásuk pedig az október 15-én, a Duna TV-n fél nyolckor kezdődő műsorban dől el, pontosabban akkor derül ki, hogy továbbjutottak-e. A nagyigmándi Magos Művelődési Házban a helybéli, 13 éves énekesnek, Csengének és zenésztársainak szurkolva, közös tévénézést szerveznek péntek este.

A komáromi banda tagjai: Janovszki Csenge – ének, Kozma János – hegedű, Méhes Mihály – kontra, Horsa Borbála – cselló, Méhes Gergely – nagybőgő. Korpás Éva felvidéki, többszörösen díjazott énekesnő, valamint zenei téren Horsa István készítette fel a gyerekeket a népzenei tehetségkutatóra. Csenge 2015-ben lett Korpár Éva tanítványa, tehetségét jól mutatja, hogy az idén két országos versenyről is kiemelt arany minősítéssel tért haza. Sikerei apropóján mesélt nekünk arról is, hogy négy éve már megmérette magát a „Pávában”, és hogy óvónő szeretne lenni.

Az Ördöngös Népzenetanodát 2010-ben alapította Horsa István. Itt kortól és zenei előképzettségtől függetlenül bárki belekóstolhat ebbe az ősi zenei kultúrába. Munkásságát és a népzenetanoda misszióját 2016-ban Príma Díjjal is elismerték, de óvodai hangszersimogatóval is közelebb viszi a gyerekekhez a népi, zenei kultúrát, folksuli-sorozatot is indított, miközben népzenegyűjtőként is járja Erdélyt. A népzenetanoda idén nyáron Széken, a Mezőségben tartotta nyári táborát, kapcsolódva a Széki Néptánctáborhoz, így a gyerekek autentikus környezetben ismerkedhettek a széki hagyományokkal.

A műsor a szeptemberi válogatók legjobb pillanataival indul október 25-én a Duna Televízión. A két felvezető adásból (október 25., november 1.) kiderül, kikkel találkozhatunk a november 8-án induló élő adások során. Ezúttal is négy kategóriában mérhetik össze a tudásukat a legapróbbak: énekes szólisták és énekegyüttesek; hangszeres szólisták és zenekarok; táncos szólisták és táncospárok; néptáncegyüttesek. Az előző évekhez hasonlóan 48 produkció áll a Fölszállott a páva színpadára, karácsony előtt pedig kiderül, kik lesznek a kategóriák legjobbjai, és ki lesz 2019-ben a nézők kedvence.