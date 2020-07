Idősbarát önkormányzat díjat hozott létre a megyei idősügyi tanács

Az idős lakosságot aktívan segítő, jó gyakorlatokkal példát mutató kis- és középtelepülések önkormányzatait kívánja elismerni, díjjal jutalmazni a megyei idősügyi tanács, amely idei első ülését tartotta a megyeházán.

A szervezet Popovics Györgynek, a megyei közgyűlés elnökének a kezdeményezésére jött létre tavaly, az idősek világnapján. A cél egy olyan fórum létrehozása volt, amely a szűkebb hazánkban élő időskorúak érdekeit feltárja, megfogalmazza és képviseli, illetve hogy ez a korosztály az őket leginkább érintő kérdésekben el tudja mondani véleményét.

Erre a mostani ülésen is lehetőség volt, hiszen a résztvevők többek között Pretsner Ramóna címzetes rendőr alezredes, a megyei rend­őr-főkapitányság bűnmegelőzési alosztályának munkatársa tájékoztatóját hallgatták meg az időseket érintő köz- és vagyonbiztonsági helyzetről.

Az előadásban elhangzott, hogy az elmúlt hét évben megyénkben és országosan is csökkent az idősek sérelmére elkövetett bűncselekmények száma, de a trükkös lopásoknak, „unokázós” átveréseknek ma is gyakori célpontjai a nyugdíjasok. A fórumon többen is megfogalmazták, hogy az áldozattá válás ellen leginkább megelőzéssel, tájékoztatással lehet hatékonyan fellépni. A rendőrség erre számos programot működtet, ilyen például az idős kortárs segítők képzése vagy a Szemfüles szomszédok elnevezésű mozgalom.

Romanek Etelka, a közgyűlés alelnöke kezdeményezésre megalapították a megyei Idősbarát önkormányzat díjat is. Az elismerés két kategóriában adható az 1500 lélekszám alatti, valamint az 1501–6000 lakosságszámú települések vezetése számára. A díjat olyan jó gyakorlatokat bevezető önkormányzatok kaphatják, amelyek a kötelező feladatellátást kiegészítik, minőségét, eredményességét javítják, közvetlenül reagálnak a idősek aktuális szükségleteire.