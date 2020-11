Megnéztük az idei rendhagyó lehalászást Tatán (videó)

November 26-án megkezdték az Öreg-tó halállományának lehalászását. A Tatai Öreg-tó Halászati Kft. munkatársai elmondták, hogy az éves munka a tervek szerint halad – olvashatjuk a város közösségi oldalán. A július végi próbahalászat alkalmával megmérték a halakat, ellenőrizték a súlygyarapodást és a takarmányadagokat, nyáron pedig az állategészségügyi vizsgálat eredménye is megérkezett. Az megerősítette, hogy a halak nemcsak egészségesek, de kiváló minőségűek is.

Megtudtuk azt is, hogy idén tavasszal a szokásosnál több tükrös hal került a tóba, mert a korábbi tapasztalatok szerint ez a gyorsan megtisztítható, könnyen feldolgozható fajta a legnépszerűbb az év végi halvásárokon. A tükörpontyok szeletként, filéként és halászlé alapanyagként is kelendőek – írják.

A bejegyzésben Karsainé Haris Hajnalka, a halászati kft. ügyvezető igazgatója szavait is tolmácsolták, aki a helyszínen elmondta, hogy a halak nagyon szépen növekedtek az év folyamán, és az idei nem szokványos lehalászás menetéről is beszélt. Most úgynevezett kerítő módszerrel kormányozták le a halakat a Vecserei zsiliptől egészen a várárokig, ahol a lehalászás, majd az autóra rakodás zajlott. A tervek szerint december közepén kezdődik a hagyományos karácsonyi halvásár, szintén a várárokban.

Kollégánk jelen volt a lehalászásnál, sőt videót is készített róla