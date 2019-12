Idén a nordmann fenyő a sláger, de az ezüst is szépen fogy

Egy hét választ el bennünket karácsony szentestéjétől. Ez pedig azt jelenti, hogy egyre izgatottabban nézegetjük az eladásra kínál tűlevelűeket.

A haragoszöld fenyők között többnyire összeráncolt homlokú, haragosnak tűnő férfiak szoktak sertepertélni. Úgy mustrálgatják az örökzöldeket, mint autópiacon az eladásra kínált négykerekűeket. Alánéznek, bebújnak a lombok közé, forgatják, tekergetik. Szemmel felmérik, hogy mekkora munka lesz a fa befaragása. Némi meglepetésünkre, az óvárosi „üzletnegyed” előtti placcon – ottjártunkkor – elsősorban hölgyek mustrálgatták a fenyőket.

– Egy méter körüli ezüstfenyőt szeretnék – jegyezte Katalin. – Lakótelepi lakásban sokkal nagyobb nem is férne el. Úgy gondolom, az ára is elfogadható. Ahogy visszaemlékszem tavaly is ennyibe került.

Eközben Hadobás Istvánné, párjával az oldalán szintén az ezüstfenyőket szemléli. Párosban könnyebb lehet, mert egy-két perc után rá is találnak a megfelelőre. Meg is mutatják Szőke Alexnek, aki Lábatlanról segít be kollégájának az eladásba. Alex térül-fordul, és hopsz, máris gúzsba-, pontosabban hálóba köti a kiválasztott karácsonyfa „alapanyagot”.

– Három fajta fenyőt árulunk – árulta el Szőke Alex. – A hagyományos lucfenyő iránt a legkisebb a kereslet, pedig az a legolcsóbb. Az ezüstből már többet visznek, szerintem annak is elfogadható az ára. Ami némileg meglepő, a nordmann fenyőt, keresik és veszik a legtöbben, amelyből a két méter felettieket, a prémium minőséget darabra árulunk.

