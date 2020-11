Krisztina kisgyerekként is mindig valamit varrt vagy hímzett. Bár senki sem tanította a tű és cérna használatára, már óvodáskorában saját magának készített babákat.

– Gyerekként nagyon vágytam egy Buci babára, sokat könyörögtem érte, de nem kaptam meg. Így nem maradt más választásom, mint hogy én készítsem el a saját babámat – mesélte Krisztina, akit egész életében végigkísért szenvedélye.

– Az első Babci babám jó tíz évvel ezelőtt született meg, akkor találtam rá a készítéséhez szükséges technikára. Az első pillanatban beleszerettem, ő volt az én Buci babám. A pihe-puha mosolygós pofijával és az ölelni való testével. Persze gyerekkorunk bábvilága is nagy hatással volt rám. Kár, hogy ma már nem divat az a technika – vélekedett a családanya, aki külföldi weboldalakat nézegetve tökéletesítette saját tervezésű babáját.

Az idei nyári táborban ő tartotta a kézműves foglalkozást. Arra gondolt, hogy olyan dolgot készítsenek, ami fontos a gyerekeknek is. Előtte nem sokkal derült ki, hogy egyik osztálytársuk, Barbi, daganatos beteg. Ezért neki varrtak egy takarót közösen, amibe minden kisgyerek bele adta szívét és lelkét. – Azt szerettük volna, ha valami olyat adhatunk neki, ami mindig vele lehet. Végül egy úgynevezett patchwork takarót, vagyis foltokból varrt takarót készítettünk Barbinak. Mikor elmondtam a gyerekeknek az ötletemet, mindenki nagyon lelkes volt és még a fiúk is szívesen kivették részüket a munkából.

– Például a Babcik haja igazi kihívást jelentett. Több módszert és anyagot is kipróbáltam, de egyik sem lett elég tartós, vagy a mosást nem viselte jól. Gyerekeim szétvágott ruháin gyakoroltam a húzásos technikát és végül a plüss mellett döntöttem. A varrása nagyon kényes, viszont szín-, méret- és formatartó, ami elengedhetetlen. Szóval megéri bajlódni vele – mutatta a babák haját Krisztina, aki az első darabot jó tíz évvel ezelőtt készítette.

– Ez még egy nagyon kezdetleges forma volt, azóta igazi Babci-evolúción mentek keresztül. Például az első babáknak nem volt álla, és azon is sokáig vacilláltam, hogy legyen-e lábujjuk. Viszont a szabásminta a mai napig változatlan maradt – sorolta a változásokat a rédei anyuka, akinek munkái a Képzőművészeti Lektorátustól is kiemelt minősítést kaptak.

A fiúk is babázhatnak

Krisztinának négy fia született egymás után. Az első babát is nekik készítette.

– A harmadik kisfiamnál kezdtem komolyabban a babavarrást, az első fiúbaba is neki készült. Akkor vártam a negyedik fiamat, így az orvoshoz is sokszor elkísért. Mindenhova vitte magához, látszott, hogy biztonságot ad neki a közelsége. Mikor megszületett a kis tesó, ő is pelenkázta, öltöztette a babáját. Úgy gondolom, hogy az apa a fiúgyermek első számú példaképe, szívesen azonosul vele a gyermek. Természetes, hogy a gondozási feladatokat is szeretné eljátszani, amire egy manó, vagy fiúbaba tökéletes.