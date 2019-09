Húsz zsák szeméttől tisztították meg a Turul környékét az önkéntesek

A közelmúltban megszervezett közösségi szemétszedésen elszomorító állapotokkal találták magukat szemben az önkéntesek a Turul környékén.

Sokan vettek részt a közösségi szemétszedésben, amit az ősz beköszöntével szervezett Solymos Ákos. Külön kiemelte a Vidámságok Háza ovi csapatát, a TUnderground Club és a 10 millió Fa – Tatabánya csoport tagjait, a családja számos tagját, a volt iskolatársakat, barátokat és szimpatizánsoknak, valamint azokat, akik még csatlakoztak, és a Nemzeti Hulladékkezelő vezetőségét, akik támogatták a rendezvényt zsákokkal és az összeszedett szemét elszállításával!

Ahogy Ákos írta, akkor, amikor meghirdette az akciót nem gondolta, hogy ennyien lesznek és hogy ennyi szemetet össze fognak szedni, dacára annak, hogy pár hónappal korábban volt egy hasonló esemény itt.

– Jól esett, hogy vannak még sokan, akiknek fontos a környezet, a tisztaság és még fontosabb, hogy nem csak a fotelből hirdetik ezt, hanem tevékenyen meg is ragadják a munka végét és a mások által felelőtlenül eldobált szemetet összeszedik. Bár pár nappal korábban voltam itt, most mégis ledöbbentem, hogy mennyi szemét termelődik – részletezte.

Felmerült a szemétszedés kapcsán az emberek nemtörődömsége mellett az is, hogy gyakrabban is lehetne üríteni a szemeteseket, illetve hogy több helyre is érdemes lenne kihelyezni azokat. Szomorú tény, hogy azok, akik a fizetős illemhelyet nem akarják használni, a környék eldugottabb bokros-fás részein végzik el szükségleteiket, így azok tele vannak fekáliával, ürülékes zsebkendőkkel…

Ákos hozzátette: elszomorító volt látni, hogy a jelzőtáblák, amik a Via Ferratát és a Szédítő sziklát jelölték, lefeszítve hevertek a fűben, valamint a kőtár sétányának táblái is fáknak dőlve várták sorsukat, és a barlangnál a fa táblatartó is kimozdították a helyéről. Kritikaként meg is fogalmazta: ez sajnos intelligencia, szocializáció, szervezés és környezettudatosság kérdése. És ezen a téren még rengeteget kell fejlődni.

A képek tanúsága szerint egyébként igen változatos a szemetelési „kultúra” a Turulnál: a boros- és sörösüvegektől elkezdve a gyorséttermi poharakon át az üvegszilánkokig, műanyag flakonokig rengeteg mindennel találkoztak a szemétszedők.