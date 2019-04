A lakótelepi fazék lett a húsvéti sonka új mértékegysége

A húsvéti ünnep előtti napokon zsúfolásig megtelnek a húsboltok megyeszerte. Tatabányán a Gábor henteshez néztünk be, ahol csak hagyományos eljárással készített paraszt- és kötözött sonkát, füstölt tarját és csülköt árusítanak.

A Sárberki nagy húsboltban még a húsvéti ünnep előtti utolsó napokban, délidőben szatyorral kezükben lányok, asszonyok adják egymásnak a kilincset. Azt gondolhatnánk, hogy ilyen helyre férfiember sose téved. Pedig az erősebbik nem képviselői is fel-felbukkannak a húspultok környékén.

– Már évek óta az én reszortom a sonka beszerzése – mondja Huszár Sándor, jókora kossárral a markában. – Most még nem vettem meg a húsvéti adagot, de úgy tervezem, hogy egy olyan másfél–kétkilós – szigorúan – parasztsonkát szerzek be. Nem mondom, hogy a gyorspáccal készültek rosszak, de a hagyományos érlelésű, készítésű sódarnál nincs finomabb. A családunkban mindenki szereti, így aztán év közben is többször betérek a Gábor henteshez, hogy vegyek egy-egy darabot. Nagy sonkakedvelő a huszonhat éves fiam is. Valószínű, a húsvéti főtt sonka eltüntetésében is ő jelenti majd a legnagyobb konkurenciát…

Sándor megemlítette, hogy szívesen jár ebbe a húsboltba, mert kedvezőek a tapasztalatai, itt mindig jó a minőség. Friss és ízletes árut kínálnak. Eközben a pult előtt kisebb sor verődik össze. Asszonyszemek szemeznek csülkökkel, kötözött tarjákkal. A két eladó, Bianka és Mercédesz mosolyogva, udvariasan segít vagy éppen szolgálja ki az aktuális vevőt.

– Saját magunk készítjük, hagyományos eljárással a kötözött sonkát és tarját, a parasztsonkát és a csülköt is. Egész esztendőben sokat adunk el ezekből a termékekből – jegyzi meg Rotyis Gábor üzlettulajdonos. – Ám a húsvéti ünnepek előtt, még ugyan nem néztem utána, de szerintem ebből a szárazáruból megtízszereződik a forgalmunk. A sódarvásárlási láz azonban az utolsó héten szokott a tetőfokára hágni. A legkeresettebb nagyság – én úgy nevezem – a lakótelepi fazék méretű, azaz a körülbelül másfél kilós sonkaféle. Mostanában ezen a „piacon” a kötözött sonka a legnagyobb sláger. Ezt veszik, viszik, mint a cukrot.