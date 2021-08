Hű maradt önmagához Sztaracsek Ádám, és mától te is megkóstolhatod az eredményt

A fiatal komáromi cukrász az idén is duplázott az országtorta versenyen. A nyertes munkák mellett augusztus 20-tól saját döntős tortáit is meg lehet kóstolni.

Országszerte augusztus 20-tól lehet kapni az idei országtorta verseny győzteseit. Az indulók között volt a komáromi Sztaracsek Ádám is, aki azok után, hogy 2018-ban megnyerte a viadalt a Komáromi kisleánnyal, az idén is bejutott a legjobb öt közé. Méghozzá két kategóriában is. Az Arany Ribiszke a klasszikus országtorta versenyen, míg a Hunyadi Huszár História az „Egy a Természettel” kategóriában. Utóbbi megméretés célja az volt, hogy kiválasszák a 20201-es, magyarországi Vadászati és Természeti Világkiállítás hivatalos tortáját.

A nagy múltú Jánoska cukrászda fiatal cukrásza a mai naptól az országtorták mellett saját döntős alkotásait is kínálja majd a vendégeknek. Az édességek kapcsán egyébként elárulta, hogy ezúttal próbált kicsit máshogy gondolkodni, elszakadni az aktuális trendektől.

– Átment az egész a a zselék, mousse-ok világába. Krém, krém, krém, kevés tésztával. Ezért a francia irányvonalért szerintem a magyar ember annyira nincs oda. Egy retró csokikrémes torta, egy Dobos vagy Eszterházy vajkrémmel sokkal inkább. Vajkrémmel is lehet finomat alkotni! Az idén két tradicionális tortát igyekeztem alkotni, amiben a régmúlt hagyományait ötvözöm a mostani technológiákkal – részletezte Ádám, aki a franciáktól ellesett vagy épp desszerttanfolyamokról megtanult tudást ötvözte magyaros formában, ezt pedig, mint elárulta, a zsűri értékelte is. Saját magát azonban nem akarta megtagadni, így volt olyan tanács, amit nem fogadott el az ítészektől a versenymunkák módosítása kapcsán.

A Hunyadi huszár história

Mogyorós, mandulalisztes, mogyoróropogós tészta, mogyorólisztes reszelt linzer, mogyoróolajos, mogyorópasztás étcsokis talpon, vörösboros áfonyazselével, rumos gesztenyekrémmel, szőlőmagolajos glazinggel. Mint Ádám emlékeztetett rá, Hunyadi Mátyásék híres nagy vadászok voltak. Az ő idejében vált ismertté és kedveltté a gesztenye Magyarországon, így adta magát a törökmogyoró, az erdei áfonya és az egri bor felhasználása. Mátyás király egyik kedvenc borvidéke egyébként épp az egri volt.

A fiatal cukrásznak, ahogy arra utaltunk is, nem ez volt az első versenye. Négy éve kezdett komolyan foglalkozni azzal, hogy megméresse magát, azóta a 2018-ban az országtorta dupla döntőse és nyertese lett, még abban az évben az év fagylaltja versenyen bronzérmet szerzett és a közönségdíjat is bezsebelte, majd 2019-ben utóbbi viadalon ismét a közönség kedvence lett fagyijával, 2020-ban ismét duplázott az országtorta döntőjében. Így értünk el 2021-re.

Egy versenyre felkészülni persze más, mint a napi munka a Jánoskában, mind munkában, mind lelkileg. Ahogy Ádám fogalmazott, ott a nyomás, hogy ha már egyszer sikerült, akkor még újabbal, még jobbal kell előrukkolni. Persze egy polccal feljebb is rakják az embert, mondhatni. Arról is szóba került, hogy a versenyek, győzelmek kapcsán többen keresik-e fel a cukrászdát. Vannak, akik amiatt térnek be hozzájuk, de szép számmal vannak törzsvendégek is.

– Van, aki a retró túrókockából fixen elvisz hetente húsz darabot, más vasárnaponként jön be a francia krémesért vagy én prémium Jánoska-krémesemért. Az ízléssel nem lehet vitatkozni, az mindenkinek más – részletezte Sztaracsek Ádám, akitől megtudtuk, hogy az országtortákat a kötött, győztes recept alapján készíti majd el ő is, maximum olyan apróságokon lehet változtatni, hogy másik márkától használja például az előírt, 60 százalékos csokoládét.