Szerdától a magyar állampolgárok számára is adott a lehetőség, hogy Szlovákiába utazzanak, ahol legfeljebb 48 órán át tartózkodhatnak. Bár az átkelés egyszerű, hosszabb várakozásra számítani kell.

Szijjártó Péter külügyminiszter keddi bejelentése után, miszerint hazánk, Szlovákia és Csehország május 27-e éjféltől megnyitják határaikat egymás állampolgárai számára, a nyitás napján feltorlódott a forgalom a magyar-szlovák határon.

Komáromban a magyar oldalon egészen a határhoz közeli nagy áruházig kígyózott az autósor késő délelőtt. Aki nagyon sietni akar, érdemesebb biciklivel, vagy gyalog indulnia, mert úgy hamarabb átesik az ellenőrzésen. A rendőrök először személyi igazolványt kérnek, majd kitöltenek egy papírt az átkelő adataival, a pontos időt is feltüntetve.

A szlovák oldalhoz közeledve kiderül, a forgalmat lassítják az épp zajló munkálatok is. Az autósok egy-egy sávon, mindössze harminc kilométer/órával haladhatnak. Két új körforgalom épül, az egyik a Pokol Hotel közvetlen közelében, a másik pedig az Erzsébet híd lábánál, a pénzváltónál, ahol új parkolókat is kialakítanak majd. A tervek között kövezett járdák építése és két buszleállósáv kialakítása is szerepel.

Szlovákiába érve újabb ellenőrzés következik. A rendőrök megnézik a személyit, majd a magyar formanyomtatvány felmutatása után kitöltenek egy szlovák nyelvűt is, így már két papírral indulhatunk utunkra.

A visszafelé vezető úton egy kicsit mérséklődött a forgalom, de időről időre továbbra is kell majd torlódásra számítani, főként az építkezés miatt. A gyalogosoktól, Magyarország felé jövet, egyik oldalon sem kértek se úti okmányt, se formanyomtatványt a rendőrök.

Esztergomban A Mária Valéria hídhoz vezető kanyarban is araszol a sor délután. A magyar rendőrök már a híd előtt megállítják az érkezőket. Először személyi igazolványt kérnek, majd a magyar állampolgárokat félreállítják a kilépéshez szükséges formanyomtatvány kitöltéséhez.

A híd előtti pár méteren az autósokon kívül gyalogosok és biciklisek is várják, hogy sorra kerüljenek. Akad, aki még nem biztos benne, hogy ki lépheti át a határt, így egymástól,illetve a rendőröktől érdeklődnek a pontos szabályok iránt.

A Párkány felől érkező autósokat is megállítják, így abból az irányból is hosszú a kocsisor. A rendőrök igyekeznek hatékonyan és gyorsan dolgozni, hogy ne torlódjon fel a kocsisor.

További részletek a 24 Óra május 28-i számában.