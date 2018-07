Vörös kód: ezeken a helyeken talál menedéket a forróság elől

Péntek éjfélig vörös kód lépett életbe: dr. Kovács Attila, az országos tisztifőorvosi feladatok ellátására jogosult főosztályvezető hazánk egész területére kiadta a másodfokú riasztást.

Korábban már összeszedtük a Egészségügyi Világszervezet (WHO) tanácsait a kánikula idejére, most pedig azokat a helyeket listázzuk, ahol enyhülést kaphatunk a forróság ideje alatt.

Tatán számos nyilvános helyszínen lehet ivóvízhez jutni:

a Polgármesteri Hivatal épületében a Kossuth tér 1. szám alatt, nyitvatartási időben

a Magyary Zoltán Művelődési Központban (Váralja utca 4.), nyitvatartási időben

az Új Kajakház Ökoturisztikai Központban a Tópart sétányon nyitvatartási időben

az Öreg tó partján a Lovardánál, a pizzéria előtt, az egykori szabad strandnál

az Alkotmány úton a fagylaltozó előtt

a VIII. dűlőben

a Keszthelyi utcai játszótérnél

a tatai vasútállomáson

a tóvároskerti vasútállomáson

az Angolparkban

A városban lévő nyilvános toalettekben is felfrissíthetik magukat a járókelők:

a Bartók Béla – Alkotmány utcák kereszteződésében

a Kastély téren (a Platán étterem alagsorában)

az Építők parkjában

a vasútállomáson és az autóbusz-pályaudvaron

Emellett a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. párakapukat helyezett ki, amelyek szintén enyhülést nyújtanak a városban közlekedőknek a forró órákban. A párakapukat megtalálják a Magyary Zoltán Művelődési Központ mellett, a Kossuth téren, a Haranglábnál és a körforgalomnál lévő 1956-os emlékműnél. A párakapuk napközben folyamatosan működnek – írja a tata.hu.

Komáromban is több helyen üzemelnek párakapuk. Ezeket többségében a KOMVaK, a Tiszti pavilon előtt pedig a város biztosítja. Ezzel párhuzamosan hétfő délutántól az útfelületeket is folyamatosan locsolják városszerte. A KOMVaK emellett a kórház előtti területen egy mozgó standot is felállított, ahol pótolni lehet a folyadékot – számol be a sziakomarom.sk.