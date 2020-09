Hoppá: kocsmázott is a Győrig vonatozó ácsi eb

Az ácsi kalandor, Alex hazatéréséről mesét a kutyus gazdija a Tényeknek, akit ledöbbentett, hogy szeretett kedvence néhány kilométerrel arrébb éppen kocsmázik.

Nemrégiben számoltunk be az ácsi kutyus, Alex történetéről, aki egy kis kalandot keresett és úgy döntött, hogy Ácson vonatra pattan és kicsit körül néz Győrben, hogy mi is történik a szomszédos megyeszékhelyen. A barátságos eb egészen Győr-Gyárvárosig utazott. Rusznyák Réka a vonat egyik utasa akkor a Kemma.hu-nak elmondta, hogy Alex nagyon szelíd volt és mivel látták rajta, hogy éhes még egy szendviccsel is megkínálták.

A kalandok azonban csak a leszállást követően vették kezdetüket. Ugyanis tudván, hogy az iskola már elkezdődött Alex jó diák módjára először a Lukács Sándor Középiskolát látogatta meg. Rusznyák Réka a Tényeknek elmondta, hogy a kutyus itt is nagyon barátságos volt és üdvözölte a diákokat. Azonban az iskola nem sokáig volt érdekes Alex számára, igazi rosszfiúként úgy döntött, hogy inkább kocsmázik egyet.

Közben a gazdik Ácson mit sem tudtak a kutyusról, azt hitték, hogy otthon van velük. Bányóczki József, Alex gazdája a Tényeknek mesélte el a történetet, hogyan is jöttek rá, hogy szeretett kedvencük bizony jó pár kilóméterrel arrébb kalandozik.

– Egyszer csak jön ki a feleségem, kérdezi, hogy a kutya hol van. Hát mondom végzi a dolgát. Erre a feleségem mondta, hogy nem, fent ül a vonaton. Mutatta nekem a képet. Tényleg ott ült – mesélte vidáman az idős gazdi.

József és felesége azonnal elindultak Alexért, de először nem találták, ezért haza is mentek. Már majdnem lemondtak a kutyusról amikor érkezett a telefon, hogy megvan az eb. Bizony, Alex eljutott Győr Likócs városrészééig, ahol betért a kocsmába. Gondolta az iskolai izgalmakra jól jön egy kis frissítő.

– Igen? És hol? tettem fel a kérdést. A Vénusz kocsmában, érkezett a válasz. Akkor biztos megszomjazott – mesélte nevetve József.

Alexet ott tartották a kocsmában, így az idős házaspár haza tudta vinni a kalandort, akit ők maguk csak utazó nagykövetnek becéznek.



Nem ő az első egyedül vonatozó kutyus a Budapest-Győr vonalon. 2018 szilveszterén adtunk hírt Maciról, a vértesszőlősi ebről, aki a Győrig tartó vonatút után egy rendőrautóban keresett menedéket. Macinak egyébként nem ez volt az egyetlen kalandja, derült ki akkori cikkünkből.