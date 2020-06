Homokból faragják ki Tatán a 100 éves magyar címert

Különleges alkotás születésének lehetnek tanúi, akik elsétálnak Tatán a Kossuth térre. A Szent Kereszt plébániatemplom előtt egy 5 méter magas homokszobor készül.

Lassan elkezd kibontakozni a homokból az 1920-as magyar királyi címer alakja. A Szent Korona és az azt tartó angyalok arca és szárnyai már elkészültek. Monostori Ferenc szobrászt se a napsütés, se az eső nem tartja vissza a feladattól. Ígérete szerint a mű július 4-re elkészül.

– Trianon emlékére készült volna a szobor, de a vírus miatt ez most egy hónapot tolódott – árulta el a művész, aki elmondta, hogy egy pályázati támogatásnak köszönhetően jöhet létre az alkotás.

– Szerintem Tata nagyon szép város, ezért megkerestem a polgármestert, hogy mit szólna, ha a szobrot itt készíteném el. Nagyon örültek neki és mindenben támogatták a törekvésemet. A helyszínt pedig ők választották ki, de szerintem a felújított templom tökéletes háttér lesz – magyarázta a szobrász, aki kiemelte, hogy a városnak nem kerül semmibe a szobor elkészítése. Azonban az előkészületben a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. munkatársai segítették.

Először építeni kellett egy töltést, amit megfelelően le kellett tömöríteni. Erre pedig egy 5 méter magas és 10 méter hosszú zsaluzatot emeltek, amibe a beletöltött homokot szintén összetömörítették. Ehhez mintegy 150–200 köbméter homokot használtak el. Ebben segített a város. Ferenc elárulta, hogy a homokba nem kerül semmilyen adalékanyag, csak a vizes homok megfelelő tömörítése szükséges hozzá.

Speciális anyaggal tartósítják

– Balesetek néha történnek. Például egy korábbi munkámnál volt, hogy a nem megfelelő tömörítés miatt leszakadt egy szobor orra. Ilyenkor újra kell tervezni az alkotást – mondta a művész, aki azért elárulta, hogy a homokszobor tartóssága érdekében az elkészült részt egy speciális anyaggal bevonják. Ennek köszönhetően akár még az augusztus 20-i ünnepségen is a tér éke lehet a homokszobor.

Később pedig a város játszótereinek homokozóiba kerül majd a homok.

Hozzátette, hogy ha a gyerekek is így tesznek a homokozókban, ők is nagyobb és tartósabb várakat tudnak majd építeni. Sőt azt is megmutatta, hogy a precíz, speciális eszközök mellett bizony a homokozólapát is a szerszámai között szerepel.