„Minek cipeled az anyád, úgyis szappant főzünk belőle” – talán ez volt az egyik legerősebb mondat, ami elhangzott a Hűlt helyek című konferencián, pedig az ott megismert és felelevenített holokausztsorsok mind-mind megrázóak, és nem utolsó sorban elgondolkodtatóak voltak.

Szűcs József, aki mocsai kutatásával és kiadványával már arcot és történetet adott az ottani, eltűnt zsidó közösségeknek, most a megye több kistelepülését is be szeretné vonni ebbe a hiánypótló, fontos munkába. Ennek az egyik lépcsőfoka volt a Kocson megrendezett konferencia, amelyen a kutatásba a jövőben bekapcsolódók és érdeklődők vettek részt.

Szűcs József, aki egyébként Szegedi Sándorral vágott bele a kutatás kibővítésébe, a kocsi faluházban megköszönte a házigazda önkormányzat segítségét éppúgy, mint a megyei önkormányzatét és a Holokauszt Emlékközpontét, nélkülük ugyanis nem jöhetett volna létre a konferencia sem.

Az egyik legmegrázóbb előadás Számadó Emeséé volt. Ő idézte a cikk elején olvasható mondatot Hardy Katalin hegedűművésztől, aki tizenhat évesen ötezred magával került a Csillag erődben kialakított táborba az édesanyjával. A komáromi valuta akkor igen drága volt (az emberség pedig még annál is megfizethetetlenebb): ők anyja karikagyűrűjével fizettek két deci tejért egy „rendesebb” őrnek, de legyengült, beteg édesanyján már semmi sem segített. Katalint korbáccsal kergették el az asszony mellől, akit akkor látott utoljára… Nem csak zsidók, politikai foglyok is kerültek az erődbe.

Például Alapy Gáspár, Komárom első polgármestere, akit már idős emberként hurcoltak el, miután kiállt a zsidótörvények és a deportálások ellen. Dachauban, a koncentrációs táborban érte utol a halál.

Szűcs Józseftől megtudtuk: az előadásokat követő workshop-on a megye, azon belül a valamikori gesztesi járás településein élt zsidó közösségek nyomainak felkutatását célzó együttműködés alapjait rakták le a résztvevőkkel: egyelőre a helyben elérhető források feltárásában, elemzésében, feldolgozásában egyeztek meg.

A boritól a megyei holokausztsorsokig

Számos fontos kutatást, részletet ismerhettek meg a konferencia résztvevői a kocsi faluházban. Bányai Viktória, a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetéből a zsidók 1840 utáni szabad letelepedésének társadalom- és gazdaságtörténeti hatásairól beszélt, míg míg dr. Csapody Tamás PhD, habil. egyetemi docens, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetéből a Bortól Zundorfig tartó halálmenetekről. Kitérve rá, hogy Jehova tanúit, reformadventistákat, nazarénusokat is elhurcoltak a zsidók mellett munkaszolgálatra, de a reformadventisták Belgrád közelében meg tudtak szökni egy helyi gyülekezet segítségével.

A megyei zsidó közösségről ifj. Gyüszi László, a József Attila Megyei Könyvtár igazgatóhelyettese, a komáromi holokausztsorsokról Számadó Emese, a Komáromi Klapka György Múzeum igazgatója, a megyei zsidóság II. világháború utáni sorsáról Mátraházi Ferenc történelemtanár tartott előadást.