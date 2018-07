Nem talál iskolát autista kislányának a megözvegyült édesapa

József kicsit félszegen kezdi a történetét. Párjával sok évvel ezelőtt költöztek Angliába. Diplomásként egy gyárban dolgoztak, és remekül megéltek. Aztán érkezett a kislányuk. Érezték, hogy valami nem teljesen szokványos a fejlődésével, szakemberhez vitték.

Háromévesen kapta meg a kislány Angliában az autizmus diagnózist. A szakemberek elmagyarázták, hogy mi a teendő; integrált óvodába járt, ahol megfelelő fejlesztéseket kapott. A gyógypedagógus, beszédfejlesztő még a lakásukra is kijárt. S mindez a családi kasszát nem terhelte.

Megszületett a kisfiú. Így telt el újabb három év, majd következett a tragédia. A gyermekek édesanyja meghalt. A család két napon belül hazaköltözött Angliából megyénk egyik településére. A tragédia feldolgozásán túl a gyermekek ellátásának gondja is a most már egyedülálló apára maradt. Miközben küzdött a múlttal, a jövőt kellett már összeraknia: kislánya hol, miként kezdi el Magyarországon az iskolát?

Átlagon felüli IQ-val rendelkeznek Hazánkban is egyre több az autista kisgyermek. Egyre többet tudunk az autizmusspektrumzavarról, erről az idegi-fejlődési rendellenességről, amely csökkent mértékű társadalmi kapcsolatokban, kommunikációs képességekben, abnormális viselkedési körökben nyilvánulhat meg. A legenyhébb megnyilvánulása az Asperger-szindróma; az ilyen gyerekek többsége átlagon felüli IQ-val rendelkezik. A kislány is ilyen. Viszont a hazai jogszabályi előírások alapján az autista gyerekeket csak azokba a nevelési, oktatási intézményekbe lehet beíratni, amelyek alapszabályában ez szerepel. Ez korlátozza a lehetőségeket. Kis létszámú osztály létszámhiány miatt nem indul

Most a tanulási képességeket vizsgáló szakértői bizottság állásfoglalására vár József, hogy szeptemberben hol kezdheti meg a tanulmányait a kislánya. Ahová szeretné íratni, oda nem veszik fel (az alapszabályban nem szerepel), magas létszámú osztályt nem ajánlanak. A környéken lévő kis létszámú osztály létszámhiány miatt nem indul el. Legutóbb olyan intézményt javasoltak, ahová halmozottan fogyatékos gyermekek is járnak, ez viszont József szerint nem feltétlenül szolgálja a magas IQ-val rendelkező kislánya tudásának fejlődését. Józsefhez hasonlóan egyre több autistát, Asperger-szindrómást nevelő szülő küzd gyermeke elhelyezésének problémájával.

Örülnének, ha indulna egy osztály

– Kisgyermekünk első osztályos volt. Most kaptuk meg az autizmus diagnózist, Asperger-szindrómás – meséli egy hölgy, aki az autista gyerekeket nevelő szülők tatabányai és tatai klubjának tagja. – Kisfiunk magas IQ-val rendelkezik, viselkedési problémái az állapotából adódnak. Úgy érezzük, hogy kisfiunk számára a legoptimálisabb megoldás egy olyan osztály indítása lenne, ahová hasonló képességű autisták, Asperger-szindrómások járnak – természetesen kis létszámban –, megfelelő szakemberekkel valamelyik normál általános iskolában. Így a gyermekek későbbi integrációja is könnyen megoldható. Az Asperger-szindrómás gyerekek ugyanis megfelelő fejlesztések mellett fantasztikus teljesítményre képesek. Most azért küzdünk, hogy a megyében végre elindulhasson egy ilyen osztály.