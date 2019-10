Hivatalosan is feltaláló lett poharas kupak tatabányai ötletgazdája

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala is rábólintott a poharas kupak forradalmi tatabányai ötletére. A feltaláló tíz pontban foglalta össze a termék előnyeit.

Korábban már hírt adtunk a tatabányai Hoffer Jenő szenzációs ötletéről, a poharas kupakról, aminek segítségével forradalmi áttörés születhet az üdítőitalok higiénikus fogyasztásában. Júliusi találkozásunkkor már megérkezett az országos szabadalmaztatás és most is egy nagyszerű hír bejelentésével kereste fel szerkesztőségünket: a kérelem benyújtása óta nem egészen egy évet kellett várnia és megkapta a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiadott pecsétes okiratot is.

Mindez azt jelenti, hogy a poharas kupak ötlete, ami már szellemi tulajdonát képezi és bármilyen üdítőital forgalmazásakor használható, nemzetközi szintre is eljuthat, már csak a megfelelő gyártóra kell várni, akinek eladható a licenc.

Csaknem 3 millió forintba került a szabadalmaztatás, az illetékekkel és a kérelem angol nyelvű fordításaival együtt, de Hoffer Jenő nagyon bízik abban, hogy értő fülekre és szemekre talál fejlesztése. Úgy tudjuk, tavaly 150-en igényeltek magyar szabadalmat, ebből 120-at elküldtek nemzetközi megmérettetésre. Az egész világon pedig 175 ezren intéztek szabadalmi bejelentési kérelmet.

A feltaláló 10 pontban foglalta össze találmánya előnyeit: