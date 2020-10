Hétszáz angyal szállta meg dübörögve az esztergomi kórház udvarát

A motorosok célja a felvonulással az, hogy adományokkal támogathassák az esztergomi Vaszary Kolos Kórházat.

A sisakos, bőrruhás, marcona külső és a fülsiketítően hangos táltosok valójában szelíd motorosok voltak, akik immár hat éve tartanak szeptemberben felvonulást Esztergom és környező településein. A cél mindig ugyanaz: adományokkal támogatni az esztergomi Vaszary Kolos Kórházat, azt az intézményt, ahol a motorosok körében népszerű Dunakanyarban esetlegesen elszenvedett baleset után a motorkerékpárosokat ápolni, gyógyítani szokták.

Hat éve történt, hogy Lehotay Miklós motoros balesetet szenvedett és az esztergomi kórház sebészetén kapott remek ellátást, melynek köszönhetően megmentették az életét. A hála nem maradt el, Miklós és testvére Katalin eltervezték, hogy ezután minden évben „A motorosok is lehetnek angyalok” címmel felvonulást szerveznek Esztergomban és környékére, mely megmozdulásnak a célpontja, átvitt értelemben és konkrétan is a Vaszary kórház. Az idei menet annyiban változott, mint a tavalyi, hogy most a koronavírus-járvány miatt csupán 700 fő regisztrálhatott az eseményre.

Az így is tetemes és főként látványos tömeget jelentő résztevőszám – köszönhetően a napos időnek – ismét ámulatba ejtette a felvonulás állomásain lévő közönséget, így Dorogon, Tokodon, Táton és Esztergomban. A 700 felvonuló motoros „angyal” végül begördült az esztergomi kórházba, ahol Lehotay Katalinnal együtt (aki természetesen motorral érkezett) Kanász Gábor, a kórház főigazgatója fogadta a szebbnél szebb motorparipákat, a legendás világmárkák legkülönfélébb méretű és kivitelezésű, gyári és házilag feltuningolt, felékszerezett változatait.

A motorosok a kórházi tiszteletkör után a Mindszenty térre hajtottak, ahol leparkoltak, majd egy finom ebéd és hűsítők fogyasztása után egy laza rockkoncerttel pihenték ki az utazás fáradalmait. A felvonulás kapcsán a megadott számlaszámra érkező adományok és az esemény logójával ellátott regisztrációs matrica, valamint a szintén logós pólók eladásából származó bevétel, az összesítés után a szervező Lehotay testvérek a jövő héten utalják, adják át az esztergomi Vaszary Kolos Kórháznak.