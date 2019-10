Hetedik polgármesteri ciklusát kezdi meg dr. Tittmann János Dorogon

Dr. Tittmann Jánosnak kihívója sem volt a 2019-es önkormányzati választáson. Amikor verseny volt, ezerrel többen mentek el szavazni.

Dr. Tittmann János 1994 óta vezeti Dorogot, és bár egyetlen voks is elég lett volna ahhoz, hogy nyerjen október 13-án, a helyhatósági választáson, ő 2794 voksot gyűjtött be. A száz százalékos eredmény nem meglepő: míg 2014-ben hárman is indultak ellene a polgármesteri székért, addig most senki nem vállalta a versenyt. Ez persze nem is csoda: a városvezető hetedik(!) ciklusát kezdi meg 2019-ben.

Érdekes, hogy öt éve is is nagyjából ennyien szavaztak dr. Tittmann Jánosra, ám akkor mintegy négyezren voksoltak összesen, míg most háromezren, így valószínűleg a polgármesterválasztás egyértelmű kimenetele is csökkentette a szavazókedvet a bányászvárosban.

A dorogi képviselő-testület összetétele:

Polgármester: Dr. Tittmann János (független)

Független:

Molnár Albert

Bokros László

Karcz Jenő

Jászberényi Károly

Béres Tiborné

Berndt József

Finta András

Schiszler Krisztina

Civilek a Fejlődő Városért Egyesület:

Éberhardt György Ferenc

Demokratikus Koalíció:

Erős Sándor

Fidesz-KDNP:

Nagy Attila