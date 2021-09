Hét cég fogott össze, új ultrahangot kapott a Szent Borbála

Hét cég összefogásának eredményeképpen több mint 6 millió forint értékű, modern DC-40 Ultrahang készülék került Tatabányára, a Szent Borbála Kórház Nőgyógyászati Osztályára.

Dr. Kanász Gábor főigazgató és dr. Málik Zoltán osztályvezető főorvos fogadta az átadóünnepségre érkező cégek képviselőit. Topolcsik Melinda (Bridgestone Tatabánya Kft.), Schwarczenberger Tamás (Güntner-Tata Kft.), Mázi Gábor (Duna House), Horváth Imre (Horváth Center Kft.), Kovács Péter (Agro-Kopé Kft.), Simon Zsolt (Dunavölgye Zrt.) tudott eljönni, Váli József (Mocsai Búzakalász Szövetkezet) igazoltan volt távol.

– Jót tenni jó, adni és kapni is szívet melengető érzés – mondta a főigazgató. – Még a leggazdagabb országokban is támogatják az állami egészségügyet. Mindig volt, van és lesz helye a hasznos, ugyanakkor kiválóan használható berendezéseknek. Ilyen ez a készülék is, amely mintavevő eszközzel és célzóberendezéssel egyaránt felszerelt. – Jókor érkezett, sok fontos vizsgálatot oldunk majd meg vele nap mint nap – tette hozzá dr. Málik Zoltán.

Az adományozó cégek vezetői néhány mondattal indokolták, miért segítettek. Mázi Gábor például elmesélte, hogy 1980-ban született a lánya Szőnyben. A koraszülött csecsemőt Tatabányára hozták, a szülők nagyon meg voltak elégedve az ellátással. Az üzletember ezt nem felejti: amióta vállalkozó, rendszeresen támogatja a kórházat.

Topolcsik Melinda azt emelte ki, nem ez az első és nem is az utolsó eset, hogy segítenek, szoros a kapcsolatuk az intézménnyel, ha kérés érkezik, általában pozitív az elbírálás. Schwarczenberger Tamástól megtudtuk, hogy a járvány megjelenése óta többször is járt itt kollégáival, különböző adományokat hoztak. A közepes méretű, magyar tulajdonú cégek vezetői azt emelték ki, hogy amikor tudomást szereztek az igényről a készülékre, megbeszélték egymással: a gyorsaság is lényeges – és adtak. Valamennyien egyetértettek abban, hogy lehetőségeikhez mérten szerepet vállalnak a további támogatásokból is.