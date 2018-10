Volt mit ünnepelni a héregi lovastalálkozón

Harmincegyedik alkalommal szervezték meg Héregen a baráti lovastalálkozót a sportpályán. A kétnapos program keretében adták át a felújított iskolát, illetve a két újonnan aszfaltozott útszakaszt is.

A megszokotthoz képest egy héttel előbb rendezték meg a héregi lovasnapokat, ahol ismét szép számban gyűltek össze fogathajtók, lókedvelők. Akárcsak korábban, ezúttal is több kategóriában mérethették meg magukat a lovasok: nehéz- és pónifogatok, szánhúzók versengtek, díjugratók is bemutatkoztak, de ló vontatta mozdonyt, tűzoltó-bemutatót és népies fogatokat is láthattak az érdeklődők.

Vasárnap, a hagyományokhoz híven Vörös Géza, a baráti lovaskör elnöke köszöntötte a résztvevőket, köztük testvértelepüléseikről Héregre látogató vendégeiket, a környező falvakból érkező településvezetőket: Kókai Rita gyermelyi, Nagy György szomori és Marx Ernő tarjáni polgármestereket, valamint dr. Veres Zoltánt, a megyei önkormányzat jegyzőjét. Hozzátette, idén nemcsak a lovasnapokat ünneplik, hanem azt is, hogy régóta áhított fejlesztéseket sikerült megvalósítaniuk a településen.

Nieszner József polgármester a fejlesztésekben segítséget nyújtó kivitelezőknek is köszönetet mondott. A megnyitó keretein belül a lovasnapok már elhunyt alapítóiról koszorúzással emlékeztek meg. Később dr. Veres Zoltán kért szót, aki örömét fejezte ki azért, hogy a megye több pontján, például Bábolnán is megfigyelhető a lótartás tradíciója, amely erősíti a települések összetartozását. Hangsúlyozta, a már több mint harminc éve megrendezett héregi esemény egyre színvonalasabb, évről évre sok lovas érkezik, a megye határain innen és túlról.

Nem csupán a lovakról szólt a hétvége: szombaton ismét megtartották a szüreti felvonulást, a sportpálya mellett felállított sátorban sok fellépő szórakoztatta a közönséget. Dalostalálkozót szerveztek, ahol az imelyi Csemadok Fagyöngy vegyeskórus, a kéméndi Gyöngyösbokréta hagyományőrző és éneklő csoport, a tokodi Kéknefelejcs Nótakör és a Gyermelyi Dalárda is dalra fakadt. A héregi fiatalok is kitettek magukért: felléptek a mazsorettek, az Echo zenekar és a Kistulipán Néptánccsoport is.

Minden héregi szervezet aktívan részt vállalt a programok szervezésében, rendezésében. A Fiatal Házasok Klubja főzőversennyel készült, míg a nyugdíjas klub tagjai süteményekkel, szendvicsekkel várták a vendégeket a Szupernagyik sátrában.

Rendbe tették az általános iskolát

A lovasnapok alkalmával átadtak két nemrégiben aszfaltozott útszakaszt és a külsőleg teljesen felújított általános iskolát is. Nieszner József polgármester elmondta, nyolcvanmillió forintot költöttek a beruházások során, amelyhez az önkormányzatnak csaknem tizenötmillió forint önerőt kellett hozzátennie. A polgármester kiemelte, az utak elkészültével már minden héregi útszakasz aszfaltos. Az iskola fejlesztéséhez kellett az önkormányzatnak a legnagyobb mértékben hozzájárulnia. Mégis fontosnak tartották, hogy az 1962-ben épült intézményt korszerűsítsék, hiszen nem csupán az iskolásoknak ad „otthont”: itt van az óvoda, a könyvtár és a konyha is. A beruházás keretein belül le tudták cserélni a tetőt, új szigetelést, nyílászárókat kapott az épület.