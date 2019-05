Tollfosztással, krumplis pogácsával és zenével mutatta meg hagyományait Héreg

Változatos rendezvénnyel várta a látogatókat Héreg a tájházi napon a minap. A múltidézőre a fiatalok is kíváncsiak voltak.

Immár hetedik éve, hogy a település csatlakozott a tájházak napjához, ebből az alkalomból változatos programokkal várták a helybélieket és a Héregre látogatókat az elmúlt szombaton.

– Ezeknek a rendezvényeknek a legfőbb célja a hagyományaink őrzése és továbbörökítése, ezért is csatlakoztunk az Országos Tájházi Szövetség felhívásához – fogalmazott lapunknak Lenti Józsefné, a szervező Héregi Nyugdíjasklub vezetője. Mint mondta, a tavalyi esztendőben például a kukoricafosztást mutatták be a látogatóknak, idén pedig a tollfosztás van soron.

– Van olyan helyi lakos, aki még nem is látta a tájházunkat, velük, no és a más településekről, például Bajról, Tarjánból érkezőkkel is szeretnénk megismertetni értékeinket – magyarázta Lenti Józsefné. A klubvezető azt is elmondta: úgy látja, a fiatalok részéről is mutatkozik igény a hagyományok őrzésére.

– Örülök, hogy házigazdának vállalkozott a helyi nyugdíjasklub, a kezdetektől ők szervezik a héregi tájházas rendezvényeket – fogalmazott Nieszner József, a település polgármestere. Kiemelte: a tájházak szerte az országban, így Héregen is, egyfajta tükörképei a helyi életnek, az itteniben például fellelhetők a múlt század elején, illetve közepén használt jellegzetes tárgyak is.

– Ismerjék meg minél többen a múltunkat, héregiek is, máshonnan érkezők is, hiszen a tájházunk valóságos kincse a településünknek – mondta Nieszner József.

Az ünnepélyes megnyitót követően Tóbiásné Marika osztotta meg a hallgatósággal, hogyan is zajlott évtizedekkel ezelőtt a tollfosztás. Megtudhattuk: a szárnyas jószágok közül a libának a tolla volt a legértékesebb, a fosztása hagyománynak számított Héregen is. A településen a munkálatok után vacsora is járt, rendszerint aszalt gyümölcs és kompót, de a szomszédos Tarjánban például tollasbált is tartottak, melyet általában nótaszó kísért.

Szombaton délelőtt egyebek mellett díjmentes tárlatvezetéssel várták az érdeklődőket, majd a nyugdíjasklub asszonyai fiatalokkal kibővítve a gyakorlatban is bemutatták a tollfosztást. A remek hangulatot az Echo zenekar által szolgáltatott dallamok fokozták még inkább. Éhes sem maradt senki, a vendégeket ugyanis kiadós babgulyással, valamint krumplis pogácsával, tócsnival és finom házi süteményekkel várták, de nem maradhatott el a jóféle bor, illetve pálinka sem.