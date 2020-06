Bemutatkozik Héreg, a folyamatosan fejlődő, festői szépségű falu

Megújult az orvosi rendelő, a polgármesteri hivatal épülete, utakat építettek és a Magyar Falu Programra is sikerrel pályáztak. A festői szépségű falu lakói az elmúlt három hónapban mindet megtettek annak érdekében, hogy a járvány a falu határain kívül maradjon.

A hivatal felújítása hamarosan befejeződik. Nieszner József polgármester az elmúlt időszak jelentősebb beruházásait sorolja, amelyek nagy része hamarosan a végéhez közeledik.

Kibővítik kiadványukat

A Vértes és Gerecse falvait tömörítő civil kezdeményezés, a Vércse kincsei pályázatban is közreműködik Héreg. Az 1996-ban megjelent helytörténeti kiadványukat kibővítették, s képeslapokat, imázsfilmet is szeretnének készíttetni a festői szépségű településről.

– Utakat építettünk és megoldottuk a vízelvezetést a Hosszúhegyi és Újhegyi dűlőnél 72 millió forintból, 15 százalékos önerővel. Vadkerítést állíttattunk fel 10 milliós pályázati forrásból. A megyei TOP-os pályázatokból megújult az orvosi rendelőnk, s a gyógyításhoz szükséges eszközöket is tudtunk vásárolni 13,5 milliós támogatásból. A hivatalt 48 milliós pályázati forrásból építjük újjá. Nyílászárók cseréje, szigetelés, tető-, s teljes belső felújítás után hamarosan ismét birtokba vehetjük az újjávarázsolt épületet. A faluban lévő intézmények sorában a hivatal volt az utolsó, amelyet felújítottak. Most már az óvoda, iskola, a közösségi terek után új külsőt kapott a Községháza is. A pályázatok sokat segítettek, de a hosszú átfutási idővel, az árak emelkedésével az önerő nélküli projekteket is ki kell egészíteni – mondja a polgármester.

Harmincmilliós TOP-os pályázatnak köszönhetően az árkok megfelelő kialakításával a falu négy pontján megoldják a vízelvezetést, ugyanis tíz éve a mélyebben lévő Iskola utcai házak vízben álltak. A Magyar Falu Programban eszközbeszerzésre pályáztak. Traktort és hótolót, sószórót vásároltak 8,5 millióért, hogy az önkormányzati utak síkosságmentesítését meg tudják oldani. Még utánfutót, faaprítót és fűkaszát szeretnének vásárolni, valamint járdákat építeni. A református egyház is nyújtott be pályázatot a Magyar Falu Programba. Ebből a temetőnél kerítést és járdát építettek és felújították a parókiát.

A vírus a település határain kívül maradt

A járvány a település határain kívül maradt. Az itt élők negyede, kétszázötven ember hatvan éven felüli – mondja a polgármester. Az önkormányzat felajánlotta nekik, hogy vásárlással és gyógyszer beszerzésével segíti őket; többen éltek a lehetőséggel. A falu legidősebb lakója a 97 éves Lakatos Gyuláné, aki már gondozásra szorul. Ám igen aktív, és naponta jár a szőlőbe dolgozni a kilencvennél is idősebb Gyurkovics Gábor. Velük együtt a falu többi lakója is szerencsére jól van.

A járvány terjedésének megakadályozása érdekében néhány hétvégén a település határait lezárták, mert előfordult, hogy a közelben 110 autó is parkolt. A járművel érkező turisták terelésében helyi önkéntesek, a rend­őrség és a szomori polgárőrök segítették a falut. Az önkormányzat a szükséges fertőtlenítőket beszerezte, és Vida Beáta önkéntesként maszkok varrásával segítette a védekezést. A játszótér lezárását feloldották, rendezvényeket még nem szerveznek.

A felvidéki Ímely és Nyírágó településekkel együttműködési megállapodásuk van. Rendszeresen látogatják egymás programjait. A közelmúltban pedig Kéménddel nyújtottak be közösen egy 70 milliós pályázatot a határon átívelő Interreg programhoz. Ebből játszóteret tudtak kialakítani a sportpálya mellett, parkolót a vendéglő közelében és felújították a Pásztorházat, amelynek udvarában kemencét is építettek. Több kisebb eszközt is vásároltak, így igazi közösségi térré változott a sporttelep közelében lévő Pásztorház és környéke, amely vendégek fogadására, programok szervezésére is kiválóan alkalmas.

Kocsimakettek a Pásztorházban

A nemrégiben elhunyt Végh László kocsimaketteket készített korábban. Paraszt-, lőcsös, szénaszállító kocsikat, amelyeket az önkormányzat szeretne megvásárolni és kiállítani majd a Pásztorházban. Emellett szőlőműveléssel kapcsolatos eszközöket is megtekinthetnek majd az érdeklődők. Ezt a projektet még az idén szeretnék megvalósítani.

Három Leader pályázatuk is zajlik: a turistaházban ezek segítségével belső és külső nyílászárókat cserélnek. Tervezik az iskolában lévő főzőkonyha felújítását, ezért január végén bezárták, s azóta egy külső vállalkozóval kötött megállapodás alapján kerül meleg étel az óvodások, iskolások és a szociális étkeztetést igénylők asztalára. Jelenleg a csaknem negyvenfős óvodába az újranyitást követően több mint tíz kisgyermek jár.

A százfős főzőkonyha felújítását a jelenleg futó beruházások befejezése után, idén kora ősszel indítják el – mondta a polgármester. Ennek költsége 25 millió lesz, amelyből 10 milliót az önkormányzatnak kell biztosítania.

Védőruhákat vettek

Az Önkormányzati Tűzoltó Egyesület a Nemzeti Együttműködési Alaphoz nyújtott be pályázatot védőfelszerelések vásárlására. Speciális védőruhát igényeltek, hogy riasztás esetén hatékonyabban tudják védeni a falu lakóit, a település értékeit. Ezen kívül a tűzoltóautóhoz különböző kiegészítőket is vásároltak.

A projekt lezárult, s a közelmúltban vehették át az önkéntes tűzoltók a megvásárolt felszereléseket Dékán János nyugdíjas polgármestertől, az egyesület elnökétől és a település polgármesterétől, Nieszner Józseftől.

Hetvenéves a falu ezermestere

Több mint tíz éve a művelődési ház gondnoka, majd a járványhelyzetben megüresedett a kulturális intézmény, így Tóbiás Lajos szívesen vállalta a falukarbantartó szerepét. A munkaruhában térülő-forduló Lajos korát meghazudtoló frissességgel tevékenykedik. Eredeti szakmája kőműves és hivatásos gépkocsivezető, de hosszasan sorolja, hogy még mihez ért. Igazi ezermester: traktort vezet, fűtést javít, fényképeket készít, kezeli a hangtechnikát, vagy füvet nyír és irányítja a közmunkásokat.

– Korábban volt olyan, hogy három napig tartott egy lakodalom a művelődési házban. A násznép fáradhatatlan volt, a morzsavacsorára még plusz fogásokat is kellett rendelnünk, hogy mindenki jóllakjon. A járványhelyzet mindent megváltoztatott. Ma kong az ürességtől a ház. Négy esküvőt tartottunk csak az elmúlt hónapokban – néhány fős násznéppel. Az örökifjú ezermester vallja: az energikussága abban rejlik, hogy állandóan mozgásban van. Folyamatosan dolgozik – a faluért és a családjáért.

Falutörténet

A település a Gerecse középső részén, a Héregi-medencében fekszik. Neve a német eredetű Heric/Herige személynevekből keletkezett magyar névadással. A nép­hit szerint kezdetben Kéreg volt, majd egy véletlen elírás következtében vált Héreggé. Egy másik hagyomány szerint Héreg a Hírhegy szóösszetételből ered.

Amit látni kell

Héreg nevezetességi: katolikus templom; református templom; tájház; Magyary Zoltán-emlékhely (felső temető); emlékművek a katolikus templomkertben.

A településre látogatóknak ajánlott túraútvonal: Héreg–Erdészház–Király-kút–Kis-Király-kút–Kajmát-tető–Cigány-bükk–Vízválasztó–Pusztamarót.

A falu területe már az ókori Római Birodalom idejében, majd később az Árpád-korban is lakott volt. A falu nevezetességei közé tartozik a Gerecse oldalában fekvő Királykút. A hagyomány szerint Mátyás király gyakran pihent meg itt vadászatai során. 1526-ban a Héreg melletti (puszta)Marótnál zajlott le a híres maróti csata, ahol az ide menekülők szekérvárat emelve próbáltak az oszmán hadak ellen védekezni, eredménytelenül. A török hódoltság ideje alatt Héreg is szinte teljesen elnéptelenedett.

1849-ben az osztrákok az egész falut fel akarták égetni, mert a héregiek az őrjáratukra támadtak. Az akkori plébános könyörgése mentette meg a falut.

A településre súlyos csapást mért az 1739–40-es pestisjárvány és a megismétlődő tűzvészek (1901, 1939, 1945). A II. világháború 1945 márciusában fejeződött itt be. Ekkor hunyt el feleségével az akkor Héregen tartózkodó professzor, Magyary Zoltán.

Segít a megye

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében elnyert 30 millió forintos uniós támogatás segítségével a Fő utca végén, a Honvéd–Dózsa utca kereszteződésénél, valamint az Iskola út végén megoldódik a csapadékvíz-elvezetés problémája. A kivitelezési munkák várhatóan ősszel kezdődnek.

– Örömteli, hogy a lakosság élet- és vagyonbiztonságát is javíthatjuk a TOP-programon keresztül – mondta Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke.

Héreg további 48,6 milliót is nyert, melyből korszerűsítik a polgármesteri hivatal épületét: hőszigetelik, nyílászáróit lecserélik, fűtését korszerűsítik, napelemekkel látják el. A munkák hamarosan befejeződnek.

A fejlesztést finanszírozó határozatot a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat koordinációja és támogató döntése tette lehetővé.

Az összeállítás Héreg önkormányzatának támogatásával készült.