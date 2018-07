Mexikói menekülttábort építettek díszletként a Terminátor 6 komáromi forgatási helyszínén. A helikopteres jelenetben pedig Linda Hamiltont szólították.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Befejeződött a Terminátor 6 komáromi forgatása. A stáb amilyen hamar jött, olyan gyorsan össze is pakolt a volt Nokia-gyárban, mindez pedig azt jelenti, hogy az előzetes reményekkel ellentétben Arnold Schwarzenegger mégsem vett részt az itteni forgatáson. Linda Hamilton viszont igen. Vele rögzítették azt a helikopteres jelenetet, amelyről már szerdán beszámoltunk.

Olvasónk, Szokoli Péter elmondta: minden nap kint volt a forgatás közelében, így rögzítette a helikopteres jelenetet is, amelyben név szerint szólították a Sarah Connort alakító Hamiltont. Péter több fotót is készített a Komáromba szállított járművekről, amelyek minden bizonnyal felbukkannak majd a filmben is. Ezek alapján úgy tűnik, mexikói, mégpedig El Pasóban játszódó jeleneteket vettek itt fel.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Ezt erősíti meg annak a gútai építésznek is a beszámolója, akinek cége a komáromi díszleteket építette. Az Új Szónak mesélt arról, hogy a belső helyszíneken egy mexikói menekülttábort kellett megépíteniük, a külső helyszínen pedig a helikopter-leszállópályát.

Ő arról is beszélt, hogy Arnold Schwarzenegger az itt készült jelenetekben nem szerepel, ő majd Budapesten forgat, de rajta kívül szinte valamennyi főszereplőt láthatták: Linda Hamiltont, Gabriel Lunát (az új Terminátort), Mackenzie Davist.

Szokoli Pétertől azt is megtudtuk, hogy nagyon gyorsan pakolt össze a stáb Komáromban: csütörtökre már szinte teljesen kiürült a kamionparkoló, lényegében mindent elvittek a külső forgatási helyszínről.