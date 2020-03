A megkérdezett orvosok szerint hiába az intelem, még mindig vannak, akik nem veszik komolyan a koronavírus miatt hozott intézkedéseket.

„Mindenki maradjon otthon! Most ez a legfontosabb!” – nyomatékosította Dr. Kaizer Ákos tatai háziorvos, aki kihangsúlyozta, hogy szerinte sokan nem veszik elég komolyan a helyzetet. A rendelést kedden korábban kezdte, mert eldöntötte, hogy saját kezűleg készít egy elkülönített fertőző várót a betegeknek. Fúrót ragadott, és már mászott is fel a létrára, hogy rögzítse a fóliát.

Bár a rendelés kezdetéig még volt egy óra, a telefon már folyamatosan csengett. Az asszisztens türelmesen hallgatta meg a panaszokat és továbbította a háziorvos utasításait a betegeknek. Dr. Kaizer Ákos két telefonhívás között pedig a Kemma.hu kérdéseire válaszolt a létráról. Elmondta, hogy sok gyermek hordozhatja a vírust, még ha nem is betegszik meg tőle. Ők mind átadhatják a nagymamának, a szomszéd gyereknek a betegséget.

– Tudom, hogy nagyon nehéz sokáig a négy fal között maradni, főleg egy kisgyerekkel. Ha mégis kimerészkednek, akkor nagyon körültekintően járjon el mindenki. Csak olyan helyekre menjenek, ahol nagy szabad tér van és nincs a közelükben senki. De például az erdőbe ki lehet menni sétálni. Viszont akkor is csak azokkal érintkezzünk, akikkel egy háztartásban élünk, ne hívjuk magunkkal a szomszédot, barátot, rokont – mondta Dr. Kaizer Ákos.

Telefonon konzultáljanak!

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy légúti fertőzésre utaló tünetekkel (láz, köhögés, torokfájás, nehézlégzés) lehetőleg ne keresse fel senki személyesen a háziorvosi rendelőt. Aki a telefonos háziorvosi távkonzultáción nehézlégzésre panaszkodik, ahhoz mentőt kell hívni! Ugyanez igaz azokra a betegekre is, akiknek nem légúti fertőzéses panasza van, hanem mondjuk idős koruk miatt nem tudnak elmenni a háziorvoshoz.

Sokan segítenek

Esztergomban Hernádi Ádám polgármester tájékoztatása szerint azok, akik más segítséget nem tudnak igénybe venni, például bevásárlás, gyógyszer felíratása, kiváltása terén, hívják az alábbi telefonszámokon: 06-33/415-435, vagy 06-70/379-0570 a Híd Szociális, Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot.

Az esztergomi Osvald Zsanett – aki egyébként a Géza Fejedelem Ipari Szakgimnázium és Szakképző Iskola testnevelő tanára – párjával, Kónya Norberttel együtt a közösségi oldalukon tettek közzé egy felhívást, miszerint igény esetén bevásárolnak az időseknek, vagy ha kell gyógyszerért is elmennek.

Komáromban több mint száz önkéntes jelentkezett az elmúlt napokban azért, hogy az idős komáromi lakosoknak segítsen bevásárlásban, gyógyszerek beszerzésében. Továbbra is várják a jelentkezésüket, illetve azoknak a szépkorúaknak is a megkeresését, akik igénybe vennék a segítséget. Az önkéntesek és az idősek is a [email protected] e-mail-címre írhatnak, illetve hívhatják a közterület-felügyelet 80/102-653-as telefonszámát – hangsúlyozta dr. Molnár Attila polgármester.

Lábatlanon Darányiné Csonka Valéria református lelkész is felajánlotta segítségét a lábatlani időseknek. Megkeresésünkre elmondta, hogy ebben a súlyos helyzetben szívesen bevásárol azok helyett, akik egyedül élnek, és koruknál fogva veszélyeztetettek. A kisebb településeken is egyre többen próbálnak meg segíteni az időseken. Kesztölcön például a Káosz Vegyesbolt ajánlotta fel a nyugdíjas korú, helyi vásárlók számára, hogy a háromezer forint feletti vásárlásokat ingyen házhoz szállítják.