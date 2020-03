Házi exatlon és barkácsolás: kreatív ötletek a szomódi ovi pedagógusától szülőknek

A szomódi Százszorszép Óvoda pedagógusa az otthon maradásra buzdít és hasznos tanácsokkal, ötletekkel látja el a szülőket az idő hasznos eltöltésére.

Világjárvány, nevén nevezve koronavírus. Leírva csupán egy szónak tűnik, mégis most ez az egyetlen szó befolyásolja, formálja és alakítja az emberiség életét. Hosszú évtizedek óta ez az első olyan veszedelem, amelyet közösen kell legyőznünk, azért, hogy megóvjuk egymást, szeretteinket, embertársainkat. Nehéz igaz? Mekkora felelősség, és mennyi mindennel jár ez valójában. Az iskolákban bevezették a digitális távoktatást, az óvodák kapui is bezártak az aprótalpúak előtt, szombattól kijárási korlátozás van érvényben…

Mindenkinek nagy a felelőssége és rengeteg a feladata, de ebben a kialakult járványügyi helyzetben most talán a legnehezebb szülőnek lenni. A gyerekek többsége talán nem is érti teljesen tisztán mi zajlik pontosan körülöttük. Hányszor álmodoztam jómagam is, hogy bárcsak ne kéne oviba és iskolába menni, csak otthon lenni. Gyerekfejjel gondtalanul milyen édes álomnak tűnt. Dolgozó felnőttként, tisztában a miértekkel, ez most inkább rém-, mint holmi habos-babos álom.

A legnehezebb helyzetben az ovisok és szüleik vannak, hiszen míg az iskolások a digitális oktatás értelmében kapják a feladatokat és, ha formálisan nem is, de egyébként ugyanúgy vannak óráik, addig az ovisoknak ez a lehetőségük nincs, ráadásul őket egyedül hagyni sem lehet és szabad. A témában a szomódi Százszorszép Óvoda pedagógusával beszélgettünk, aki pár jó tanácsot és ötleteket is adott a szülőknek, hogy mit is lehet és mit kell kezdeni ebben a helyzetben a gyermekkel vagy éppen mit nem szabad.

Az óvodapedagógus szerint az első, hogy ne gerjesszünk pánikot a gyermekben. A kialakult helyzetben fontos, hogy a gyermekek szintjén magyarázzuk el nekik a legfontosabb kulcssavakat, amelyeket most ők is nagyon gyakran hallanak a felnőttek körében, mint például mi az a vírus, mit jelent a karantén. Lényeg, hogy a kicsi megértse, hogy azért nem mehet most közösségbe, mert akár másokat is megbetegíthet, vagy akár ő is beteg lehet. Semmiképp sem szabad azt hangsúlyozni, hogy meghalhatunk, hiszen ez bennük félelmet kelthet. Sokkal fontosabb, hogy hasznos tanácsokkal lássuk el őket, hogy miként kell helyesen kezet mosni, tüsszenteni, köhögni.

Ne a képernyő elé ültessük

Most hiányoznak a barátok, így szülőként kell betölteni ezt a szerepet, amely még nagyobb terhet tesz a vállakra. Ez még nehezebb úgy, hogy közben még dolgozni is kell. Nyáron a szünidő alatt ebben van tapasztalat, azonban akkor több lehetőség is adódik. A pedagógus hangsúlyozza, hogy ez a járványügyi helyzet most mást követel.

Mint a koronavírusról ismert, az idősekre jelenti a legnagyobb veszélyt, így semmiképp sem tanácsos a kicsiket a nagyszülőkhöz passzolni, pár nyugodt percért, óráért cserébe. Az sem megoldás, ha tévé, számítógép elé ültetjük őket egyedül, hiszen a média középpontjában is a járvány áll. Mivel az utcára és közösségbe menni is nagyon kockázatos, így ezeket mindenképp hanyagolni kell most. Minél kevesebb a személyes érintkezés, annál kisebb az esély, hogy magunkat vagy másokat megbetegítünk. Most egyszerre kell a legjobb barátnak, anyának és apának lenni, hogy a gyermekek ebben a számukra szokatlan helyzetben minél kevesebbet érzékeljen a negatív dolgokból és közben úgy élvezzék az otthonlét örömét, mintha az oviban a társakkal játszanának.

Programok a gyerekeknek

A pedagógus tanácsokat is adott, amelyek kiváló programok lehetnek a kicsik számára és fejleszteni tudják vele a finom motorikus, valamint a vizuális képességeiket. Mindezeknek a lényege, hogy közösen csináljuk. A gyerekek imádnak vágni és ragasztani. A kettő összekötve igazi móka. Az újságpapírból kivágott alakokat, figurákat fel tudják ragasztani egy lapra, ezzel a sajátos képzeletviláguk alapján megalkotva egy képet. A rajzolás és a közös színezés is kihagyhatatlan, de a festés is telitalálat, amit az oviban is imádnak a gyerekek. Akár ecsettel, akár kézzel készíteni tenyérlenyomatot, vagy egy kavicsok kipingálni.

A gyurma a szülők rémálma, de ezt akár kelt tésztával is lehet helyettesíteni, ha éppen olyan ételt készítünk otthon. Így a gyerek gyurmázhat is, de akár anyával ki is sütheti az általa megformált tésztát. Puzzle-t is könnyedén lehet együtt csinálni. Készítünk egy rajzot, darabokra vágjuk és utána megpróbáljuk összerakni. A mesélés szintén nagyon fontos. Az elhangzott történetet át lehet beszélni. Nélkülözhetetlen a kommunikáció, rengeteget kell beszélgetni. Az óvodai kedvenc a szerepjátékozás, amit otthon szintén könnyű kivitelezni. A diavetítést is joker, amit egybe lehet vonni a meséléssel. Rendezhetünk otthon minikoncertet vagy kívánságműsort. Persze a klasszikus családi társasozás és kártyázás sem maradhat el.

Mozogni kell

Mindezek mellett a mozgás is nagyon fontos. Reggeli közös torna igazi móka tud lenni, de akár házi Exatlont is rendezhetünk. Nem kell hozzá más csak pár párna, szék, labda, útakadály és kész is pálya. Ezt nem csak bent, kint is meg tudjuk csinálni. Az udvaron lehet futóversenyt rendezni, kertészkedni, apával focizni, bicózni.

A pedagógus szerint kiváló ötlet ezeket a barkácsolós, rajzolós programokat összekötni a közelgő jeles napokkal, mint például a Föld napjával, amelyre szintén készíthetnek a gyerekek rajzokat tavainkról, erdőinkről, tájainkról. A húsvét is a nyakunkon van, amelynek az otthoni dekorációját szintén készíthetjük közösen a gyerekkel.

A lehetőségek tárháza szinte végtelen. A legfontosabb, hogy mindezeket közösen és jó hangulatban csináljuk, mert ezekkel nem csak lefoglaljuk a gyerekeket, hanem képességeiket is jelentősen fejlesztjük.