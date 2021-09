Házi borokkal, bállal vigadtak az alsógallaiak a szüreti mulatságon

Német nemzetiségi dallamoktól és tánctól visszhangzott a József Attila Művelődési Ház szombaton Alsógallán. Az eső sem tántorította el a mulatni vágyókat.

A muzsikától hangos ünnepi menet helyett esernyő alatt, sietve érkeztek a szüreti mulatság résztvevői szombaton az alsógallai József Attila Művelődési Házba. A függönyként szakadó eső azonban így sem szeghette kedvét az ünnepi seregnek: habár az időjárás a falak közé csalta az eseményt, a mulatozást így is teljesség hiánya nélkül tartották meg.

A ház nagytermébe költöző műsort a legkisebbekkel, az Alsógallai Német Nemzetiségi Óvoda fellépésével kezdték, ezt követően érkezett a városrész nemzetiségi dalköre és tánccsoportja is. Az eseményen a Felsőgallai Német Nemzetiségi Dalkör és a Szenior Tánccsoport is műsort adott. A szőlő betakarítását egy hagyományos préssel is érzékeltették. A programon részt vett Schmidt Csaba, a körzet képviselője, Kancz Csaba kormánymegbízott, illetve Bencsik János országgyűlési képviselő is. A szervezők vendéglátással, így finom ételekkel, emellett házi borokkal, és friss musttal is készültek. Este folyamán egy hajnalba nyúló szüreti bál vette kezdetét, melyen a héttagú, 2006-ban alakult Gaudi Buam zenekar biztosította a dallamokat.

Herendi Judit, a művelődési ház vezetője elmondta: a régiek az együttlétként és az együtt mulatozás egyik legkiválóbb alkalmaként tartották számon a szüret időszakát, nincs ez másképp ma sem. Elárulta: a városrészben máig fontos ünnepként tartják számon a mulatságot, vannak, akik telkükön máig nevelnek szőlőt, ők a felvonulásra is készültek pár üveg nedűvel.