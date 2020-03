Házhoz viszik a tataiaknak a kistermelők portékáit

Összefogtak a tata környéki termelők. A Forrás Bevásárló Közösség tagjaitól ezentúl házhoz szállítással is lehet vásárolni. Ugyan csak a nyárra tervezték a szolgáltatás bevezetését, de mivel a termelői piac a helyzetre való tekintettel bezárt, már most elkezdték a kiszállítást. Így senkinek sem kell lemondania kedvenc portékájáról. De a kiszállítás nagy segítség lehet az időseknek is. Herczig Szabolcstól, a Forrás Bevásárló Közösség egyik szervezőjétől megtudtuk, hogy a hirtelen jött helyzet nagy kihívás elé állította őket.

– Házhoz szállítást egyelőre csak Tata területén tudjuk biztosítani, az agostyáni városrész kivételével. Folyamatban van a szomszédos településekre, illetve az agostyáni városrészre történő kiszállítás megszervezése is, melyről hamarosan tájékoztatni fogjuk a vásárlóinkat – árulta el Herczig Szabolcs, aki hozzátette, a megrendeléseket csak online módon, e-mailen keresztül tudják elfogadni. A rendelési listát minden héten hétfőn küldik ki, a megrendelések leadásának határideje szerda 12 óra. A szállítás pedig péntek 16–18 óra között zajlik.

– Az általunk elküldött, vagy a honlapunkról letölthető listán szerepelnek a termelők nevei és az általuk kínált portékájuk és azok árai. Mi a megrendeléseket továbbítjuk a termelőknek, akik pénteken délelőtt összeállítják a csomagokat, ezután közösen egy névre szóló ládába készítjük össze azokat. A futárok ezeket viszik ki a megrendelőknek – magyarázta a szervező, aki arra kéri a vásárlóikat, hogy mivel a futároknál nem lesz kassza, pontos összeggel készüljenek a fizetéskor.