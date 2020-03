Házhoz is lehet már rendelni a húst Tatabányán, csak maradj otthon

A koronavírus ellen védekezve keddtől díjtalanul kiszállítják a Gábor hentestől rendelet tőkehúst és egyéb húskészítményeket az ügyfeleknek.

Erről számolt be Rotyis Gábor a cég vezetője, aki azt is elárulta, hogy gyakorlatilag már hétfőn is fogadták telefonon a lakossági igényeket, és ki is vitték az árut.

– Díjtalan a kiszállítás és a csomagolás is – emelte ki „Gábor hentes”. – Elsősorban az időseknek igyekszük segíteni ezzel a szolgáltatással, de másoknak is, akik nem szeretnének kimozdulni otthonaikból. Adott a nagykereksedelmi hátterünk, megvannak a sofőrjeink, a termelés-irányítási rendszerünket pedig az informatikusaink átállították a lakossági szállításra. Hiszen a korábban általunk ellátott éttermek jó része bezárt. Ezzel az akcióval úgy gondoltuk, hogy az alkalmazottaink megőrizhetik a munkájukat, és az ellátást is segítjük.

A kért termékek listáját előző nap 17 óráig kell leadni. Ezt a nagykereskedelmi részlegükben összeállítják. A szállítás másnap 10 és 17 óra között történik. A csomagokat a soförők – hűtőkocsikban – kifuvarozzák, de a vásárlóknak jelezniük kell, mikor tudják fogadni a küldeményt.

– Két megoldás lehetséges – hangsúlyozta a cégvezető. –Tömblakások esetén a lépcsőházig visszük az árut, kertes házaknál a bejáratig. Mivel a vásárló előre megadja az elérhetőségét, így a járrművezetőink, az adott címre megérkezéskor, felhívják a vevőt, hogy jöhet a „pakkjáért”. A másik, hogy a megrendelő megmondja melyik boltunkba tud elmenni, és akkor ott veszi át az árut. Itt nem is szükséges már sorba állnia, fizet és mehet…

