Hazatért tanítani a tatabányai származású színész-énekes, Bányoczky Nóra

Cortina Színitanoda működik ősztől Bánhidán, a Puskin Művelődési Házban. A tucatnyi fiatal bemutatóra készül. Lázasan próbálnak, miközben nyílt napra is készülnek.

Körben ültek a fiatalok. Vegyes korosztály. Különleges öltözékben voltak. Kéziratot szorongatott a mosolygós boszorka, a megszeppent kalapos kislány, és a lila ruhás királynő is. Szőke, fiatal hölgy irányította a beszélgetést: Bányoczky Nóra. A halloweenhez kapcsolódó öltözékekben kezdték meg a januári bemutatót, a Ludas Matyi olvasópróbáját.

A Tatabányán élő színésznő, Bányoczky Nóra régi álma vált valóra a Puskinban indított Cortina Színitanodával. A jelentkezők beszédtechnikát, mozgáskultúrát tanulhatnak, és megismerhetik a prózai és zenés színházi világot – mondta a művészeti vezető. A tanoda kihelyezett tagozatához eddig nyolc- és tizennyolc éves fiatalok csatlakoztak.

A foglalkozásokat péntek délutánonként tartják, az alkalmak egymásra épülnek. Az első félévben néptánc, ­balett alapismeretek, modern színházi tánc mellett színészmesterség, ének- és beszédtechnika-órán vesznek részt, majd zárkörű vizsgaelőadáson adnak számot tudásukról. Itt mutatják be a Ludas Matyit.

Megismerték egymást a fiatalok, a szereposztás is megtörtént. Mindössze két fiú van a csoportban, ezért apró és vicces átalakítás után Ispánné lett az Ispánból – tudtuk meg.

– Tizenöt éve vagyok kapcsolatban a színházzal, színészként és énekesnőként is dolgozom számos produkcióban. Pesten tanítottam és nagyon örülök, hogy már szülővárosomban is foglalkozhatok gyerekekkel. Kiváló tanáraim voltak, s azt a tudást, amit tőlük kaptam, most szeretném továbbadni. Az ismeretek átadásában segít Békefi László színművész és Légár Dániel táncművész.

Az itt tanultakat kiválóan tudják majd alkalmazni a mindennapokban. Könnyebben kommunikálnak és fontos szempont a csoporthoz való tartozás élménye – tette hozzá a tanoda vezetője.

A szeptember végén indult zenés-színész képzés intenzíven zajlik, és jó hangulatban telik. A diákok bohóckodtak, majd pózoltak is a fényképezőgép előtt.