Nehéz időkben vállalták idetartozásuk: 60 év után találkoztak az egykori frankás diákok

60. osztálytalálkozóját tartotta az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium az 1959-ben végzett évfolyama, a reál és a humán osztály együtt.

Az egykor több mint hatvan, anyaországi és az elcsatolt részekből is származó tanulóból álló két osztályból a június 2-i alkalmon 23-an vettek részt. Az osztálytalálkozó tagjait Szánthó Gellért megbízott igazgató egy névsorolvasással szólította be egyenként a ferences gimnázium emeleti tantermébe. Ebben az osztályteremben mesélték az egykori „frankás” diákok életútjukat, illetve az előző találkozó óta történt változásokat.

A humán szakon a prefektus P. Csertő Jakab OFM, az osztályfőnök P. dr. Huszár Jeremos OFM volt, a reál szakon a prefektus P. Gordos Gáspár OFM, az osztályfőnök P. Kerlezsa Lőrinc OFM volt. A hagyományokhoz ragaszkodva az öregdiákok 11 órától diákmisén vettek részt, melynek keretében ünnepélyesen köszöntötték a találkozó résztvevőit, illetve együtt imádkoztak élő és elhunyt diáktársaikért, tanáraikért. A misre egyben Záborszky Kálmán (Imre atya) aranymiséje is volt.

A szentmise végén a Pax Et Bonum Esztergomi Ferences Diákegyesület és a gimnáziummal közös Aranyoklevelét adták át a 60 éve érettségizetteknek, akiket Steindl Balázs, a diákszövetség elnökségi tagja is köszöntött. A sikeres érettségi 60. évfordulójára kiadott oklevélen a következő szívhez szóló mondat is szerepel: „Fogadd elismerésünk és köszönetünk jeléül ezt az oklevelet, mert elévülhetetlen érdemeket szereztél abban, hogy a nehéz politikai körülmények között vállaltad idetartozásodat, és így segítetted iskolánk fennmaradását.”