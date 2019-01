Hátrányos helyzetűeket segítettek munkához Oroszlányban

A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal és Oroszlány Város Önkormányzatának konzorciumi együttműködésében valósult meg a „Helyi foglalkoztatási együttműködések az oroszlányi járásban” című, a Településfejlesztési Operatív Program keretében zajló európai uniós projekt.

A másfél éves projekt a hátrányos helyzetű álláskeresők 9 meghatározott célcsoportjára fókuszált, legfőbb célkitűzése az elhelyezkedés akadályainak megszüntetése és a tartós foglalkoztatás elérése volt. Az Európai Szociális Alapból, valamint a hazai költségvetési előirányzatból 215,5 millió forint támogatásban részesült kezdeményezésben minden ügyfél egyénre szabott, komplex foglalkoztatási programban részesült.

Ennek keretében különböző munkaerőpiaci szolgáltatások (információ, mentorálás, munkahelyi mentorálás, tanácsadások) nyújtása valósult meg. Emellett képzéseket, képzési támogatásokat, a munkába helyezés elősegítését, a foglalkoztatók számára pedig bérjellegű és kiegészítő támogatásokat biztosított a projekt.

HIRDETÉS HIRDETÉS

A sikeres megvalósítás során a tervezett 139 fő helyett végül 164 álláskereső került be a programba. Közülük huszonnyolcan szereztek piacképes szakmát is intézménytakarító, valamint targoncavezető képzés elvégzésével. Az elsődleges munkaerőpiacon, ezen belül is túlnyomó többségben az oroszlányi járásban működő közel ötven mikro-, illetve kisvállalkozásnál mintegy 110 személy helyezkedett el.

A projekt eredményességét bizonyítja, hogy eddig már 69 fő több, mint hat hónapja megőrizte új állását. A program elképzelései tovább folytatódnak, hiszen a járás mintegy 217 millió forintos foglalkoztatási támogatásban részesült egy újabb projekt keretében.

HIRDETÉS HIRDETÉS